Очередная драма в противостоянии Большунова и Устюгова. Всё решило падение на повороте

Текущие события
Футбол. Премьер-лига
16:30
Крылья Советов
Ахмат
Футбол. Премьер-лига
16:30
Пари Нижний Новгород
Торпедо
Футбол. Зарубежный
1-й тайм
Бетис
Мальорка
00
Футбол. Первый дивизион
1-й тайм
Динамо Мх
Краснодар-2
00
Футбол. Первый дивизион
1-й тайм
Кубань
Велес
10
Футбол. Первый дивизион
1-й тайм
Волга
Алания
10
Футбол. Зарубежный
2-й тайм
Аяччо
Монако
01
Футбол. Зарубежный
2-й тайм
Сампдория
Верона
20
Хоккей. КХЛ
3-й период
Авангард
Металлург
43
Футбол. Зарубежный
17:00
Арсенал
Кристал Пэлас
Футбол. Зарубежный
17:00
Монпелье
Клермон Фут
Футбол. Зарубежный
17:00
Ницца
Лорьян
Футбол. Зарубежный
17:00
Страсбур
Осер
Футбол. Зарубежный
17:00
Труа
Брест
Футбол. Зарубежный
17:00
Фиорентина
Лечче
Футбол. Зарубежный
17:00
Торино
Наполи
Хоккей. КХЛ
17:00
ЦСКА
Локомотив
Футбол. Зарубежный
17:30
Унион Б
Айнтрахт Ф
Футбол. Первый дивизион
17:30
Нефтехимик
Волгарь
Футбол. Первый дивизион
18:00
Балтика
Акрон
Футбол. Зарубежный
18:15
Осасуна
Вильярреал
Футбол. Зарубежный
18:15
Реал Сосьедад
Эльче
Футбол. Премьер-лига
14:00
Химки
Ростов
01
Футбол. Зарубежный
19:05
ПСЖ
Ренн
Футбол. Зарубежный
19:30
Байер
Бавария
Футбол. Премьер-лига
19:30
ЦСКА
Зенит
Футбол. Зарубежный
20:00
Лацио
Рома
Хоккей. НХЛ
20:00
Баффало
Бостон
Футбол. Зарубежный
20:30
Хетафе
Севилья
Футбол. Первый дивизион
12:00
Уфа
Шинник
12
Хоккей. НХЛ
21:00
Миннесота
Вашингтон
Футбол. Зарубежный
21:30
Майнц
Фрайбург
Футбол. Зарубежный
22:45
Реймс
Марсель
Футбол. Зарубежный
22:45
Интер
Ювентус
Футбол. Зарубежный
23:00
Барселона
Реал
Хоккей. НХЛ
23:00
Вегас
Коламбус
Хоккей. НХЛ
20.03
Рейнджерс
Нэшвилл
Хоккей. НХЛ
20.03
Сент-Луис
Виннипег
Хоккей. НХЛ
20.03
Тампа-Бэй
Нью-Джерси
Хоккей. НХЛ
20.03
Анахайм
Ванкувер
Хоккей. НХЛ
05:30
Аризона
Чикаго
42
Хоккей. НХЛ
05:30
Сан-Хосе
Айлендерс
14
Хоккей. НХЛ
05:00
Калгари
Даллас
ОТ
56
Хоккей. НХЛ
05:00
Лос-Анджелес
Ванкувер
Б
23
Хоккей. НХЛ
03:00
Рейнджерс
Питтсбург
60
Все события
14:25 (мск), источник: Чемпионат.com

Очередная драма в противостоянии Большунова и Устюгова. Всё решило падение на повороте

Сергей не устоял на ногах, потерял несколько секунд и шансы на золото.

Наверх
Источник: РИА "Новости"

Неожиданно и немного грустно завершился скиатлон на чемпионате России по лыжным гонкам. Противостояние Александра Большунова и Сергея Устюгова во второй день турнира эффектно продолжилось, но не достигло кульминации.

Два лидера российских лыжных гонок сражались друг с другом до последнего круга 30-километровой дистанции. Казалось, что болельщиков ждёт очень яркая разборка на финишной прямой или на подходе к ней, но, увы, на рыхлой трассе Сергей потерял равновесие и упал. Потерял совсем немного времени, но, когда у тебя в соперниках Александр Большунов, нельзя терять ни секунды.

Читайте также
Норвежские лыжники озолотились без России. Клебо заработал миллионы

Схватка Большунова и Устюгова после бурного начала сезона, где было даже кровавое столкновение и падение, чуть успокоилась. Но в Тюмени она не могла вновь обостриться, ведь Сергей весь сезон по большому счёту подводился именно к этому турниру. А Александр, напротив, перед ним приболел.

В спринте Лось был неподражаем. Отправил в нокаут и Большунова, и Терентьева, и всех остальных. Устюгов после гонки сказал, что задачу-минимум выполнил и был готов даже провалить все остальные гонки, но явно лукавил. В тяжёлом скиатлоне он, конечно, тоже хотел бороться за победу.

И боролся! На самом деле, за два километра до финиша было трудно дать кому-то однозначное предпочтение. Большунов не выглядел явным фаворитом на своей любимой дистанции — его соперник смотрелся хорошо.

Но примерно за полтора километра до финиша Устюгов упал.

Сергей быстро встал и бросился в погоню за Александром, но тот уже начал ускоряться к финишу и догнать себя не позволил. На финиш Большунов выкатился в одиночестве. Сергей же спокойно закончил гонку вторым.

«Ноги не держали, устал сильно. На повороте поскользнулся и упал. Голову поднимаю — а Саня уже побежал. Я в этом же месте хотел сделать хорошую протяжку, но Саня, не оглядываясь назад, пошёл. Он даже, наверное, не заметил, что я упал. Ну ничего страшного, это гонка, и побеждает сильнейший. На мне сказалась усталость, я поскользнулся, упал», — досадовал Устюгов.

А Большунов в эфире «Матч ТВ» признался, что даже не видел падения своего главного соперника: «Сергей упал? Где упал? Я не знал. Реально не видел. Я на том моменте стал включаться и даже не знал, что он споткнулся. Именно после спуска решил включиться, потому что я посмотрел — есть небольшой просвет, метра три-четыре. Понимал, что нужно начинать ускоряться».

Несмотря на досадный инцидент, Сергей, пожалуй, всё равно может быть доволен собой — второе место в битве с Большуновым в скиатлоне — это успех.

Круто, что на российском уровне всё же есть такое соперничество.

Но не оставляет вопрос. А кто бы победил, если бы не было падения?

Михаил Чесалин

Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 Избил Ленина и отлетел от легенды. Кого подсунули Бетербиеву вместо Бивола
Фанаты «Айнтрахта» устроили ад в Неаполе
Фоторепортажи
15Как афганские спортсменки скрываются от исламистов и продолжают тренироваться тайно
13Крутой заезд: как прошел «Дакар-2023»
О проектеРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь