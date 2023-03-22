Смирнова и Пантрина стали чемпионками России в командном спринте
В Тюмени на чемпионате России по лыжным гонкам состоялcя финал женского командного спринта.
В Тюмени на чемпионате России по лыжным гонкам состоялcя финал женского командного спринта.
Победу одержала команда Тюменская область-1, в составе которой выступали Екатерина Смирнова и Елизавета Пантрина (26 минут 40,1 секунды).
Второе место заняла команда ХМАО-Югра-1, за которую бежали лыжница Алена Перевозчикова и биатлонистка Екатерина Носкова. Отставание составило 18,4 секунды.
Замкнули тройку лучших в спринте Ольга Царева и Юлия Ступак (+32,9) из команды Республика Коми-1.
Гонку пропустили олимпийские чемпионки Наталья Непряева и Вероника Степанова.