FIS и IBU запретили применение фторсодержащей смазки для лыж

МОСКВА, 22 мар — РИА Новости. Международная федерация лыжного спорта и сноуборда (FIS) и Международный союз биатлонистов (IBU) объявили о введении запрета на использование фторсодержащей смазки для подготовки лыж с сезона-2023/24, сообщается на сайте организаций.

В августе обе организации отложили введение запрета, чтобы дать дополнительное время «для дальнейшей доработки устройства для тестирования фторсодержащих веществ и определения процедур защиты лыжных соревнований».

«FIS провела зиму за обширными испытаниями устройств и обучением официальных лиц. Теперь можно гарантировать, что надежная работа устройства позволит проводить соревнования без фтора», — говорится в заявлении лыжной федерации.