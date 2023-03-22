FIS и IBU запретили применение фторсодержащей смазки для лыж
FIS и IBU объявили о введении запрета на применение фторсодержащей смазки для лыж.
FIS и IBU объявили о введении запрета на применение фторсодержащей смазки для лыж.
МОСКВА, 22 мар — РИА Новости. Международная федерация лыжного спорта и сноуборда (FIS) и Международный союз биатлонистов (IBU) объявили о введении запрета на использование фторсодержащей смазки для подготовки лыж с сезона-2023/24, сообщается на сайте организаций.
В августе обе организации отложили введение запрета, чтобы дать дополнительное время «для дальнейшей доработки устройства для тестирования фторсодержащих веществ и определения процедур защиты лыжных соревнований».
«FIS провела зиму за обширными испытаниями устройств и обучением официальных лиц. Теперь можно гарантировать, что надежная работа устройства позволит проводить соревнования без фтора», — говорится в заявлении лыжной федерации.
Ранее FIS и IBU приняли решение отказаться от применения фторсодержащих веществ, которые сильно загрязняют окружающую среду. Под запрет попали любые продукты, содержащие перфтороктановую кислоту (PFOA/С8), производные которой запрещены к использованию и продаже в ЕС. Подобные мази при определенных условиях могут обеспечить конкурентное преимущество по сравнению с другими.