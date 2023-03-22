Текущие события
Хоккей. КХЛ
3-й период
Адмирал
Ак Барс
11
Хоккей. КХЛ
19:30
Торпедо
СКА
Хоккей. НХЛ
05:00
Анахайм
Калгари
15
Хоккей. НХЛ
05:00
Ванкувер
Вегас
34
Футбол. Чемпионат Европы
23.03
Сан-Марино
Северная Ирландия
Хоккей. НХЛ
03:30
Даллас
Сиэтл
ОТ
45
Хоккей. НХЛ
03:00
Виннипег
Аризона
21
Хоккей. НХЛ
03:00
Сент-Луис
Детройт
Б
23
Хоккей. НХЛ
02:30
Айлендерс
Торонто
72
Хоккей. НХЛ
02:00
Баффало
Нэшвилл
37
Хоккей. НХЛ
02:00
Бостон
Оттава
21
Хоккей. НХЛ
02:00
Вашингтон
Коламбус
ОТ
67
Хоккей. НХЛ
02:00
Монреаль
Тампа-Бэй
32
Хоккей. НХЛ
02:00
Нью-Джерси
Миннесота
ОТ
12
Хоккей. НХЛ
02:00
Рейнджерс
Каролина
23
Хоккей. НХЛ
02:00
Филадельфия
Флорида
63
Все события
13:51 (мск), источник: Спорт РИА Новости

FIS и IBU запретили применение фторсодержащей смазки для лыж

FIS и IBU объявили о введении запрета на применение фторсодержащей смазки для лыж.

Наверх
Источник: РИА "Новости"

МОСКВА, 22 мар — РИА Новости. Международная федерация лыжного спорта и сноуборда (FIS) и Международный союз биатлонистов (IBU) объявили о введении запрета на использование фторсодержащей смазки для подготовки лыж с сезона-2023/24, сообщается на сайте организаций.

В августе обе организации отложили введение запрета, чтобы дать дополнительное время «для дальнейшей доработки устройства для тестирования фторсодержащих веществ и определения процедур защиты лыжных соревнований».

«FIS провела зиму за обширными испытаниями устройств и обучением официальных лиц. Теперь можно гарантировать, что надежная работа устройства позволит проводить соревнования без фтора», — говорится в заявлении лыжной федерации.

Ранее FIS и IBU приняли решение отказаться от применения фторсодержащих веществ, которые сильно загрязняют окружающую среду. Под запрет попали любые продукты, содержащие перфтороктановую кислоту (PFOA/С8), производные которой запрещены к использованию и продаже в ЕС. Подобные мази при определенных условиях могут обеспечить конкурентное преимущество по сравнению с другими.

Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 Наши секса не боятся: российские спортсмены оказались смелее американских
Фанаты пожирают взглядом: кто самая сексуальная футболистка Европы
Возрастное ограничение 18+
Фоторепортажи
18«Зимний бросок»: главное реслинг-шоу
25«ПСЖ» обыграл сборную Эр-Рияда: Месси забил, Роналду сделал дубль
О проектеРеклама
Использование материаловОбратная связь