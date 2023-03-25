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18:05 (мск), источник: Sport24

Тириль Венг выиграла общий зачет Кубка мира в сезоне-2022/23

Норвежская лыжница Тириль Венг выиграла общий зачет Кубка мира по итогам сезона-2022/23.

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Источник: Reuters

Венг завоевала Большой хрустальный глобус, став третьей в классическом спринте на этапе в Лахти.

За последние шесть сезонов эту награду завоевали шесть разных лыжниц. Как сообщает Gracenote, это рекордный показатель в истории Кубка мира.

В 2017 года общий зачет выигрывали Хейди Венг, Ингвильд Эстберг, Тереза Йохауг, Джессика Диггинс, Наталья Непряева.

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