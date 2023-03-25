Тириль Венг выиграла общий зачет Кубка мира в сезоне-2022/23
Норвежская лыжница Тириль Венг выиграла общий зачет Кубка мира по итогам сезона-2022/23.
Норвежская лыжница Тириль Венг выиграла общий зачет Кубка мира по итогам сезона-2022/23.
Венг завоевала Большой хрустальный глобус, став третьей в классическом спринте на этапе в Лахти.
За последние шесть сезонов эту награду завоевали шесть разных лыжниц. Как сообщает Gracenote, это рекордный показатель в истории Кубка мира.
В 2017 года общий зачет выигрывали Хейди Венг, Ингвильд Эстберг, Тереза Йохауг, Джессика Диггинс, Наталья Непряева.