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18:36 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Клебо победил в общем зачете Кубка мира сезона-2022/23

Норвежский лыжник Йоханнес Клебо досрочно победил в общем зачете Кубка мира сезона-2022/23.

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Источник: Reuters

После победы в классическом спринте на 15-м этапе Кубка мира в Лахти на счету норвежца 2597 баллов. Второе место в общем зачете на данный момент занимает норвежец Пол Гольберг — 2133 очка.

Сезон-2022/23 закроют масс-старты на 20 км в классическом стиле. Гульберг даже в случае победы уже не сможет обогнать Клебо.

Для 26-летнего Йоханнеса это четвертый в карьере Большой хрустальный глобус.

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