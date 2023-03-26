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11:41 (мск), источник: ТАСС

Умер чемпион мира 2021 года фристайлист Павел Кротов

Ему было 30 лет.

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Источник: РИА "Новости"

ТАСС, 26 марта. Чемпион мира 2021 года по лыжной акробатике россиянин Павел Кротов умер в возрасте 30 лет. Об этом в воскресенье сообщает пресс-служба Федерации фристайла России (ФФР).

О причинах смерти спортсмена не сообщается.

«Многим Павел запомнился как добрый, отзывчивый и храбрый человек, — говорится в сообщении. — Коллектив Федерации фристайла России выражает глубокие и искренние соболезнования семье, близким и коллегам Павла Кротова».

Кротов является победителем чемпионата мира 2021 года в командной акробатике, также на его счету бронза мирового первенства в одиночных соревнованиях. Дважды побеждал на этапах Кубка мира. В составе сборной России он числился с 2011 года, за это время поучаствовал в двух Олимпиадах (2014, 2018).

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