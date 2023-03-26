Лыжник Устюгов выиграл марафон на чемпионате России

Спортсмен, представляющий Ханты-Мансийский автономный округ, прошел дистанцию за два часа 14 минут и 16,3 секунды. На втором месте расположился Алексей Червоткин из Москвы с отставанием в одну минуту и 21,5 секунды. Третье место занял представитель Архангельской области Александр Большунов с отставанием в две минуты 42,2 секунды.

После победы в комментарии «Чемпионату» Устюгов заявил, что впервые выиграл марафон на официальных соревнованиях. «Сейчас я реально эмоционально, физически и психологически опустошен, сейчас надо хорошо восстановиться, потому что не было у меня давно такого головокружения», — рассказал он.