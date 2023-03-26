Клебо закрыл сезон рекордной победой. Итоги лыжного Кубка мира-2022/23

В Лахти прошли заключительные гонки Кубка мира-2022/23 по лыжным гонкам — масс-старты классическим стилем на дистанции 20 км. Первой у женщин финишировала Анна Хьерсти Калво из Норвегии, у мужчин — также представитель Страны фьордов Йоханнес Клебо. Для последнего победа стала двадцатой в кубковом сезоне — по этому показателю он догнал рекордсменку Терезу Йохауг.

Клебо дотянулся до Большунова, но все Хрустальные глобусы собрать не сумел

И Сан Саныч (2020/21), и Йоханнес по девять раз первенствовали в дистанционных гонках в рамках одной соревновательной зимы. Однако это не рекорд — в сезоне-2015/16 еще один норвежец Мартин Йонсруд Сундбю наштамповал 11 побед. Примечательно, что Клебо его статистика этой зимой не принесла Малого хрустального глобуса за первое место в дистанционном зачете. В этой номинации лучшим стал Пол Голберг. Опытнейший норвежец, дебютировавший на Кубке мира 13 лет назад, в 32 года провел лучший сезон в карьере: 10 призовых мест (3 победы) и 23 финиша в топ-10 принесли ему первый Хрустальный глобус в карьере.

В общем зачете Клебо и Голберг местами поменялись, а третьим неожиданно стал еще один ветеран — Федерико Пеллегрино. Итальянец, ранее считавшийся исключительно мастером спринта, в этом сезоне стал настоящим универсалом. Подопечный Маркуса Крамера (а немецкий тренер также удаленно работает с Сергеем Устюговым) не потерял скоростных качеств (стал одним из двух спортсменов, кому удалось обогнать Клебо в спринте в этом сезоне) и добавил в выносливости, подтверждением чему стали три подиума в дистанционных гонках.

У женщин интриги больше, а география шире

И на дистанции, и в спринте, и в погоне за Большим хрустальным глобусом борьба в этом кубковом сезоне у женщин получилась интенсивной. В итоге Тириль Венг увозит главный трофей, одержав всего одну победу на этапе. Залогом успеха стала стабильность и прагматичность: норвежка не пропускала гонки и практически не выпадала из первой десятки ни в спринтах, ни на дистанции (третье место в обеих классификациях по сумме баллов).

Соперницы временами были ярче, но менее устойчивы к внешним факторам. Так, шведке Фриде Карлссон победа в общем зачете многодневки «Тур де Ски», добытая в начале января на пределе сил, аукнулась проблемами со здоровьем и плохой формой до конца сезона. Джессика Диггинс традиционно сильно выступала в коньковых гонках, но обилие классики в концовке сезона стало якорем для спортсменки из США. Опытнейшая финская лыжница Кертту Нисканен недобирала баллов в спринтах. Однако представительница Страны тысячи озер взяла свое в дистанционном зачете. В 34 года она впервые в карьере выиграла кубковый трофей — в таком возрасте удавалось взять Глобус еще только трем спортсменкам: Ларисе Лазутиной, Габриэлле Паруцци и Марит Бьорген. Также примечательно, что в прошлом году дистанционный трофей у мужчин выиграл родной брат Кертту — Ииво Нисканен. Это достижение уникально.

В спринте концовка сезона вышла смазанной: на исход борьбы в зачете коротких гонок повлияла тактика шведской команды, ценой дисквалификации другой спортсменки предоставившей шанс Майе Дальквист. Свой шанс на второй подряд спринтерский трофей она не упустила, обогнав швейцарку Надин Фендрих всего на семь баллов. При этом Дальквист ни разу не сумела победить в гонках этого сезона. Ключевым фактором ее успеха (помимо помощи команды) стала опять же стабильность: ни в одном из десяти спринтов Майя не опускалась ниже седьмого места.