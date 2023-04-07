Лыжница сборной Швеции объявила о переходе в легкую атлетику
МОСКВА, 7 апр — РИА Новости. Шведская лыжница Ловиса Модиг объявила об уходе в легкую атлетику.
МОСКВА, 7 апр — РИА Новости. Шведская лыжница Ловиса Модиг объявила об уходе в легкую атлетику.
Завершившийся сезон стал для 30-летней спортсменки последним в лыжных гонках. Всего в прошедшем сезоне Кубка мира Модиг приняла участие в семи гонках.
«Да, раньше я даже не думала переходить в легкую атлетику. Но сейчас я подумала: “Может быть, я что-то упускаю”. Прежде всего, я сосредоточусь на 5000 и 10000 метров», — приводит слова Модиг SVT.
Модис в сезоне-2020/21 стала серебряным призером в эстафете на этапе Кубка мира в финском Лахти. Также на ее счету серебро чемпионата Швеции. В 2022 году спортсменка завоевала серебряную награду чемпионата Швеции в беге на 10000 метров и бронзовую — в беге на 5000 метров.