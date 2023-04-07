Лыжница сборной Швеции объявила о переходе в легкую атлетику

Источник: соцсети Ловисы Модиг

Завершившийся сезон стал для 30-летней спортсменки последним в лыжных гонках. Всего в прошедшем сезоне Кубка мира Модиг приняла участие в семи гонках.

«Да, раньше я даже не думала переходить в легкую атлетику. Но сейчас я подумала: “Может быть, я что-то упускаю”. Прежде всего, я сосредоточусь на 5000 и 10000 метров», — приводит слова Модиг SVT.