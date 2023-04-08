Большунов досрочно выиграл спринтерский зачет Кубка России после снятия Терентьева

КИРОВСК /Мурманская область/, 8 апреля. /ТАСС/. Трехкратный олимпийский чемпион по лыжным гонкам Александр Большунов досрочно стал победителем спринтерского зачета Кубка России. Об этом в субботу сообщает корреспондент ТАСС с места событий.

Победу Большунову обеспечило снятие Александра Терентьева со спринтерской гонки свободным стилем. В общем зачете у Большунова 317 очков, у Терентьева — 316. Идущий третьим Савелий Коростелев (264 очка) не сможет догнать в зачете Большунова. Терентьев перед финалом Кубка России заявил, что не сумел набрать форму после перенесенной простудной болезни.

Спринтерская гонка пройдет 8 апреля.

Большунову 26 лет, он является трехкратным олимпийским чемпионом, четырехкратным серебряным и двукратным бронзовым призером Олимпиад. Также на его счету одна золотая, шесть серебряных и одна бронзовая медаль чемпионатов мира, две победы в общем зачете Кубка мира, две победы на многодневной гонке «Тур де Ски».