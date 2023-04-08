Лыжница Ступак: Как описать сезон? Потрогала дно руками — нормально, там не страшно
Российская лыжница, олимпийская чемпионка Юлия Ступак описала сезон-2022/23 коротким комментарием.
Российская лыжница, олимпийская чемпионка Юлия Ступак описала сезон-2022/23 коротким комментарием.
— Как бы ты описала этот сезон одним словом или предложением?
— Потрогала дно руками. Нормально, там ничего страшного.
— Главное — оттолкнуться.
— Да, хорошо подметил, — цитирует Ступак «Матч ТВ».
В сезоне-2022/23 Ступак почти не выступала: на первом этапе Кубка России она выбыла в четвертьфинале спринтерской гонки, в феврале на «Чемпионских высотах» лыжница в классическом спринте стала второй, а в командном — седьмой.
На этапе в Тюмени Ступак стала бронзовым призером в командном спринте.