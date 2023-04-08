Лыжница Ступак: Как описать сезон? Потрогала дно руками — нормально, там не страшно

— Как бы ты описала этот сезон одним словом или предложением?

В сезоне-2022/23 Ступак почти не выступала: на первом этапе Кубка России она выбыла в четвертьфинале спринтерской гонки, в феврале на «Чемпионских высотах» лыжница в классическом спринте стала второй, а в командном — седьмой.