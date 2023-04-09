Непряева выиграла гонку преследования на 8-м этапе Кубка России, Истомина обошла Степанову

Её победительницей стала олимпийская чемпионка 2022 года в эстафете, обладательница Кубка мира Наталья Непряева, которая стартовала с 43-секундным преимуществом. Второй финишировала Мария Истомина, тройку призёров замкнула Вероника Степанова.