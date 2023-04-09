Непряева выиграла гонку преследования на 8-м этапе Кубка России, Истомина обошла Степанову
В Кировске прошла женская гонка преследования в рамках восьмого, заключительного этапа Кубка России — 2022/2023 по лыжным гонкам.
В Кировске прошла женская гонка преследования в рамках восьмого, заключительного этапа Кубка России — 2022/2023 по лыжным гонкам.
Её победительницей стала олимпийская чемпионка 2022 года в эстафете, обладательница Кубка мира Наталья Непряева, которая стартовала с 43-секундным преимуществом. Второй финишировала Мария Истомина, тройку призёров замкнула Вероника Степанова.
Лыжные гонки. Кубок России, 8-й этап, Кировск. Гонка преследования, свободный стиль, 10 км. Женщины.
1. Наталья Непряева — 24.45,8.
2. Мария Истомина — отставание 30,5 секунды.
3. Вероника Степанова +44,4.
4. Екатерина Смирнова +54,5.
5. Анастасия Прокофьева +1.11,0.
6. Анастасия Доценко +2.20,7.
7. Лидия Горбунова +2.21,7.
8. Дарья Непряева +2.21,8.