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13:16 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Большунов выиграл гонку преследования в Финале Кубка России

Большунов выиграл гонку преследования в Финале Кубка России по лыжным гонкам.

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Источник: РИА "Новости"

МОСКВА, 9 апр — РИА Новости. Трехкратный олимпийский чемпион Александр Большунов стал победителем гонки преследования свободным стилем в Финале Кубка России по лыжным гонкам, который проходил в Кировске (Мурманская область).

Большунов преодолел дистанцию 15 км за 32 минуты 56,6 секунды. Второе место занял Савелий Коростелев (отставание 2 минуты 18,4 секунды). Замкнул тройку лучших Илья Семиков (+2.18,5).

Большунов выиграл все три гонки Финала Кубка России — ранее он становился победителем в спринте и в гонке на 15 км классическим стилем.

Мужская гонка преследования завершила Финал Кубка России.

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