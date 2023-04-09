Большунов выиграл гонку преследования в Финале Кубка России
Большунов выиграл гонку преследования в Финале Кубка России по лыжным гонкам.
Большунов выиграл гонку преследования в Финале Кубка России по лыжным гонкам.
МОСКВА, 9 апр — РИА Новости. Трехкратный олимпийский чемпион Александр Большунов стал победителем гонки преследования свободным стилем в Финале Кубка России по лыжным гонкам, который проходил в Кировске (Мурманская область).
Большунов преодолел дистанцию 15 км за 32 минуты 56,6 секунды. Второе место занял Савелий Коростелев (отставание 2 минуты 18,4 секунды). Замкнул тройку лучших Илья Семиков (+2.18,5).
Большунов выиграл все три гонки Финала Кубка России — ранее он становился победителем в спринте и в гонке на 15 км классическим стилем.
Мужская гонка преследования завершила Финал Кубка России.