Большунов выиграл гонку преследования в Финале Кубка России

МОСКВА, 9 апр — РИА Новости. Трехкратный олимпийский чемпион Александр Большунов стал победителем гонки преследования свободным стилем в Финале Кубка России по лыжным гонкам, который проходил в Кировске (Мурманская область).

Большунов выиграл все три гонки Финала Кубка России — ранее он становился победителем в спринте и в гонке на 15 км классическим стилем.