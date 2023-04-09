«Как на Кубке мира». Российские лыжники завершили сезон без международных стартов

МОСКВА, 9 апреля. /ТАСС/. Финал Кубка России в Кировске Мурманской области закрыл соревновательный календарь для ведущих лыжников страны, которые провели первый полноценный сезон без международных стартов. Перспективы их возвращения на мировую арену остаются туманными, поэтому в планах спортивных властей страны — развитие внутрироссийских соревнований, повышение их конкурентоспособности за счет приглашения иностранных спортсменов.

Финал Кубка России проходил с 7-го по 9 апреля. В программе соревнований были гонки с раздельным стартом, спринты и гонки преследования, в которых определялись победители этого мини-тура. Результаты оказались ожидаемыми — лучшими, в том числе и в общем зачете Кубка России, стали Александр Большунов и Наталья Непряева.

Олимпийские чемпионы Пекина победили в большинстве гонок сезона, особенно заметным было преимущество Непряевой, которая только в начале зимы ощущала конкуренцию со стороны Вероники Степановой. В мужской части соревнований интриги было больше благодаря олимпийскому чемпиону, двукратному чемпиону мира Сергею Устюгову. Его противостояние с Большуновым стало украшением сезона.

Причем шло оно не только на лыжне, но и за ее пределами — в информационном поле. Два лучших лыжника России последних лет несколько раз обменивались колкостями в публичном пространстве, а на лыжне особенно скандальными стали декабрьские спринты с их участием на этапе Кубка России в Красногорске: после первой гонки Устюгов обвинил Большунова в неспортивном поведении, во второй лыжники случайно повалили друг друга на спуске.

Во время соревнований в Кировске их противостояние продолжилось, но заочно — Устюгов не приехал на финал Кубка России, поскольку соревнования проходили параллельно с более важным для него Югорским марафоном. Большунов отсутствие конкурента объяснил тем, что у того после чемпионата России закончились силы.

«Слова Большунова? Ему повезло, что я не там, — ответил Устюгов, победивший в итоге в марафоне. — Но они борются за Кубок России, в то время как я — нет, ехать туда мне было бы бессмысленно. А Югра — регион, который меня воспитал, поэтому я обязан тут выступать».

Опытный лыжник не скрывал, что пропустил большую часть гонок в начале сезона ради подготовки к главным стартам — февральским «Чемпионским высотам» в Малиновке, которые были альтернативой проходившему в Словении чемпионату мира, и мартовскому чемпионату России. Его план сработал — на обоих турнирах Устюгов был лучшим в спринте. Яркой получилась и его победа в марафоне на чемпионате России, да и в других гонках в Тюмени он показывал красивую борьбу с Большуновым. Для Устюгова это отличный результат с учетом того, что прошлым летом он, по собственным словам, думал о завершении карьеры. Не покидают его мысли и сейчас, окончательное решение 31-летний лыжник обещал принять в межсезонье.

Большунов сезоном остался доволен.

«Настроение хорошее. В начале сезона казалось, что без международных стартов все будет сложно, но когда пошли наши соревнования, стало понятно, что они будут интересными — борьба присутствовала постоянно, — сказал он. — В каждой гонке мы боролись, было организовано много соревнований, сопоставимых с этапами Кубка мира. И здесь прекрасные соревнования завершили сезон».

Перспективы снятия отстранения

В межсезонье будет решаться вопрос возвращения российских и белорусских лыжников на мировую арену. Международная федерация лыжного спорта и сноубординга (FIS) намерена обсудить его в мае на заседании совета.

Сейчас предсказать развитие событий довольно сложно по нескольким причинам. С одной стороны, рекомендации Международного олимпийского комитета (МОК) открывают дорогу российским лыжникам на международную арену, с другой — предлагаемые критерии допуска могут оказаться неприемлемыми для большинства лыжников.

Против выступления в нейтральном статусе сейчас выступает большинство спортивных руководителей, в том числе и глава Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе. Кроме того, многие лыжники наверняка сами не согласятся с требованием прекратить сотрудничество с силовыми структурами, если международная федерация поддержит рекомендации МОК.

На фоне такой неопределенности министр спорта РФ Олег Матыцин высказал уверенность в том, что интерес к внутрироссийским соревнованиям и их уровень будут только расти.

«Думаю, норвежцам нас не хватает, — сказал Матыцин. — У нас здесь, в финале Кубка России, все сильнейшие, царит высокая конкуренция. Мы сегодня определяем стандарты по организации соревнований, по объему снега и вниманию зрителей, а также атмосфере гостеприимства».

«Конечно, спорт без конкуренции страдает, и лыжный в том числе, — добавил он. — Но я считаю, что мы вместе с национальной и региональными федерациями создали хорошую конкуренцию, мы видим много молодых имен, видим, что у нас есть резерв. Конечно, мы не закрываемся и не изолируемся ни от кого, всегда готовы приглашать. Думаю, что в следующем сезоне на соревнования по лыжному спорту тоже будем приглашать иностранных спортсменов, а решение принимать им. Международный спорт теряет многое без участия российских лыжников».

Лыжегоночная инфраструктура сейчас развивается в нескольких регионах России — помимо известных стадионов в Тюмени и в Сыктывкаре, важными центрами становятся Малиновка Архангельской области и Кировск.