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11:31 (мск), источник: Чемпионат.com

Олимпийский чемпион Легков: Даже Нортуг от меня отписался, а я был про него другого мнения

Олимпийский чемпион Александр Легков рассказал об общении с зарубежными спортсменами и, в частности, со знаменитым другом-соперником норвежцем Петтером Нортугом.

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Источник: РИА "Новости"

«Когда-то на “Гонку Легкова” Петтер Нортуг приезжал. И отработал на сто процентов, получил за это деньги. Ему заплатили за то, что он приехал, но он профессионал своего дела, сделал всё по максимуму, он огромный молодец. Но сейчас ситуация плохая. Я общаюсь всё равно с людьми, которые в Норвегии живут, и я от них не отписывался, мне это не нужно. Но вижу, что они все от нас отписались, хотя про Нортуга был другого мнения. Мне казалось, он всегда был независимым спортсменом и двигался сам. Но даже он отписался от меня», — сказал Легков в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Валерии Кукалевой.

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