Вяльбе выступила против участия россиян в международных стартах под нейтральным флагом
Глава Федерации лыжных гонок России заявила, что будет убеждать спортсменов не предавать Родину.
Глава Федерации лыжных гонок России заявила, что будет убеждать спортсменов не предавать Родину.
МОСКВА, 12 апреля. /ТАСС/. Президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) и главный тренер национальной команды Елена Вяльбе считает неприемлемым выступление российских спортсменов под нейтральным флагом на международных стартах. Об этом она рассказала в интервью ТАСС.
«Ребятам, которые сейчас сидят в окопах и сражаются за нас, не будет обидно от того, что мы сдадимся и поедем на соревнования с белой тряпкой? Я против нейтрального статуса и буду убеждать своих спортсменов, что мы не должны быть предателями Родины», — ответила Вяльбе на вопрос о возможности выступления российских лыжников под нейтральным флагом.
28 марта исполком Международного олимпийского комитета (МОК) рекомендовал допускать российских и белорусских спортсменов к участию в международных соревнованиях только в качестве нейтральных атлетов, причем только тех, кто публично не высказывался в поддержку специальной военной операции на Украине и не связан с вооруженными силами или органами национальной безопасности. При этом российские и белорусские спортсмены не должны быть представлены в командных видах спорта. Глава Олимпийского комитета России Станислав Поздняков назвал эти рекомендации абсолютно неприемлемыми и ведущими к расколу отечественного спорта, а пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков — дискриминационными.