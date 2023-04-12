Вяльбе выступила против участия россиян в международных стартах под нейтральным флагом

МОСКВА, 12 апреля. /ТАСС/. Президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) и главный тренер национальной команды Елена Вяльбе считает неприемлемым выступление российских спортсменов под нейтральным флагом на международных стартах. Об этом она рассказала в интервью ТАСС.

«Ребятам, которые сейчас сидят в окопах и сражаются за нас, не будет обидно от того, что мы сдадимся и поедем на соревнования с белой тряпкой? Я против нейтрального статуса и буду убеждать своих спортсменов, что мы не должны быть предателями Родины», — ответила Вяльбе на вопрос о возможности выступления российских лыжников под нейтральным флагом.