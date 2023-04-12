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10:05 (мск), источник: ТАСС

Вяльбе выступила против участия россиян в международных стартах под нейтральным флагом

Глава Федерации лыжных гонок России заявила, что будет убеждать спортсменов не предавать Родину.

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Источник: РИА "Новости"

МОСКВА, 12 апреля. /ТАСС/. Президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) и главный тренер национальной команды Елена Вяльбе считает неприемлемым выступление российских спортсменов под нейтральным флагом на международных стартах. Об этом она рассказала в интервью ТАСС.

«Ребятам, которые сейчас сидят в окопах и сражаются за нас, не будет обидно от того, что мы сдадимся и поедем на соревнования с белой тряпкой? Я против нейтрального статуса и буду убеждать своих спортсменов, что мы не должны быть предателями Родины», — ответила Вяльбе на вопрос о возможности выступления российских лыжников под нейтральным флагом.

28 марта исполком Международного олимпийского комитета (МОК) рекомендовал допускать российских и белорусских спортсменов к участию в международных соревнованиях только в качестве нейтральных атлетов, причем только тех, кто публично не высказывался в поддержку специальной военной операции на Украине и не связан с вооруженными силами или органами национальной безопасности. При этом российские и белорусские спортсмены не должны быть представлены в командных видах спорта. Глава Олимпийского комитета России Станислав Поздняков назвал эти рекомендации абсолютно неприемлемыми и ведущими к расколу отечественного спорта, а пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков — дискриминационными.

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