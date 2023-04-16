Олимпийский чемпион Устюгов выиграл масс-старт на чемпионате России по лыжным гонкам
Устюгов показал результат 2 часа 33 минуты 48,6 секунды.
Устюгов показал результат 2 часа 33 минуты 48,6 секунды.
ТАСС, 16 апреля. Олимпийский чемпион 2022 года лыжник Сергей Устюгов, представляющий Ханты-Мансийский автономный округ, победил в масс-старте свободным стилем на дистанции 70 км в рамках чемпионата России. Гонка прошла в воскресенье в Мончегорске Мурманской области.
Устюгов показал результат 2 часа 33 минуты 48,6 секунды. Вторым стал москвич Дмитрий Кондрашов (отставание 4,1 секунды), тройку лидеров замкнул Сергей Волков из Татарстана (+47,5).
Устюгову 31 год, он является олимпийским чемпионом в эстафете, в 2017 году лыжник стал двукратным чемпионом мира. Также на его счету четыре серебряные и одна бронзовая медаль чемпионатов мира.