Олимпийский чемпион Устюгов выиграл масс-старт на чемпионате России по лыжным гонкам

ТАСС, 16 апреля. Олимпийский чемпион 2022 года лыжник Сергей Устюгов, представляющий Ханты-Мансийский автономный округ, победил в масс-старте свободным стилем на дистанции 70 км в рамках чемпионата России. Гонка прошла в воскресенье в Мончегорске Мурманской области.

Устюгову 31 год, он является олимпийским чемпионом в эстафете, в 2017 году лыжник стал двукратным чемпионом мира. Также на его счету четыре серебряные и одна бронзовая медаль чемпионатов мира.