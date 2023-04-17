РУСАДА на год дисквалифицировало серебряного призёра чемпионата России по лыжным гонкам

Николаев представлял на соревнованиях Пермский край.

«Дисциплинарный антидопинговый комитет РАА “РУСАДА” принял решение дисквалифицировать спортсмена на 12 месяцев за нарушение, предусмотренное п. 4.1 и п. 4.2 Общероссийских антидопинговых правил, начиная с 9 февраля 2023 года, с зачётом отбытого срока временного отстранения», — сообщается на официальном сайте РУСАДА.

Пункт 4.1 антидопинговых правил подразумевает наличие запрещённой субстанции, или её метаболитов, или маркеров в пробе, взятой у спортсмена, а пункт 4.2 — использование или попытку использования спортсменом запрещённой субстанции или запрещённого метода.