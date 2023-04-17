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20:26 (мск), источник: Чемпионат.com

РУСАДА на год дисквалифицировало серебряного призёра чемпионата России по лыжным гонкам

Серебряный призёр чемпионата России по лыжным гонкам Артём Николаев дисквалифицирован на один год за нарушение антидопинговых правил.

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Источник: РИА "Новости"

Николаев представлял на соревнованиях Пермский край.

«Дисциплинарный антидопинговый комитет РАА “РУСАДА” принял решение дисквалифицировать спортсмена на 12 месяцев за нарушение, предусмотренное п. 4.1 и п. 4.2 Общероссийских антидопинговых правил, начиная с 9 февраля 2023 года, с зачётом отбытого срока временного отстранения», — сообщается на официальном сайте РУСАДА.

Пункт 4.1 антидопинговых правил подразумевает наличие запрещённой субстанции, или её метаболитов, или маркеров в пробе, взятой у спортсмена, а пункт 4.2 — использование или попытку использования спортсменом запрещённой субстанции или запрещённого метода.

Отметим, что срок дисквалификации Николаева отсчитывается с 5 сентября 2022 года.

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