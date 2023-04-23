В сборной Норвегии отреагировали на решение Клебо выйти из состава национальной команды

«Мы уважаем это решение. В то же время важно подчеркнуть, что мы, естественно, хотим, чтобы он остался в сборной. Мы были уверены в том, что сможем выполнить возможные требования Йоханнеса и в предстоящем сезоне», — приводит слова менеджера национальной сборной Эспена Бьервига VG.