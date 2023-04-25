Текущие события
Хоккей. КХЛ
19:30
Ак Барс
ЦСКА
Футбол. Зарубежный
20:30
Кадис
Осасуна
Футбол. Зарубежный
20:30
Жирона
Реал
Футбол. Зарубежный
21:30
Вулверхэмптон
Кристал Пэлас
Футбол. Зарубежный
21:45
Астон Вилла
Фулхэм
Футбол. Зарубежный
22:00
Лидс
Лестер
Футбол. Зарубежный
23:00
Бетис
Реал Сосьедад
Хоккей. НХЛ
26.04
Даллас
Миннесота
Хоккей. НХЛ
26.04
Эдмонтон
Лос-Анджелес
Хоккей. НХЛ
26.04
Колорадо
Сиэтл
Хоккей. НХЛ
05:00
Сиэтл
Колорадо
ОТ
32
Все события
18:06 (мск), источник: Чемпионат.com

Сборную Норвегии покидают спонсоры после выхода Клебо из её состава

Привлекательность сборной Норвегии после выхода из её состава пятикратного олимпийского чемпиона Йоханнеса Клебо заметно снизилась для спонсоров.

Наверх
Источник: РИА "Новости"

Как сообщает VG, компания Norengros решила прекратить спонсировать национальную команду после 20 лет сотрудничества.

«У нас есть чёткое представление о модели сборной. Сейчас оно нарушается. Это огромная проблема для широты охвата, если лучшие спортсмены хотят выступать за самих себя. Рекламный пакет, который должна продавать сборная, не становится привлекательнее, когда из неё уходят лучшие», — заявил менеджер по маркетингу Norengros Эспен Серхауг.

Также, как сообщает источник, недовольство данным решением Клебо проявляет и генеральный спонсор Sparebank1.

«Это не весело, что он не хочет быть в команде. Но мы должны уважать тот факт, что он хочет выйти из состава сборной. Впрочем, до начала сезона ещё много времени, и ещё можно договориться», — сказал менеджер Sparebank1 Стейн Бугге.

Напомним, Клебо уже несколько лет не мог договориться с руководством сборной Норвегии по ряду вопросов, основной из которых — график тренировок. В прошлом году Йоханнес самостоятельно ездил на высотную подготовку, на что в сборной вынуждены были согласиться.

Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 Третий брат Емельяненко получил жуткого соперника в дебютном бою
Скандал из-за выдуманного интервью с Шумахером: что же там написали
Фоторепортажи
11Святой Диего: квартал Марадоны в Неаполе
11«Спартак» потерял очки в матче с «Уралом»
О проектеРеклама
Использование материаловОбратная связь