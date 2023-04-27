Выпил водки и разбился, как отец. Как уходил прыгун с трамплина Карелин

Россию нельзя назвать страной летающих лыжников. В этом виде на Олимпиадах и чемпионатах мира нет серьезных достижений, хотя иногда медали где-то да проскакивали. Но это всегда было стечением обстоятельств, сенсацией. И тем обиднее было потерять в 21 год невероятно одаренного и лучшего в нашей истории прыгуна с трамплина Павла Карелина — носителя такой спортивной фамилии.

На Олимпиаду — в 19 лет

Уроженцу Нижнего Новгорода Павлу Карелину была уготована роль спортсмена. Его отец Алексей Карелин профессионально занимался конькобежным спортом, так что гены передались по наследству. Павел в детстве также сначала занимался коньками, но затем выбрал лыжный спорт и достаточно редкую дисциплину — прыжки с трамплина.

Надо же такому случиться — у него стало получаться, прогресс удивлял даже его первого тренера Владимира Фролова. Главной отличительной чертой молодого спортсмена стали спокойствие и невозмутимость. Пока его коллеги страшно волновались перед каждым прыжком, Павел без слов хладнокровно улетал максимально далеко от всех.

В 2007 году, когда Карелину едва исполнилось 17 лет, его впервые привлекли к основному составу сборной России! Невероятный успех в столь юном возрасте. Павел не стушевался и на взрослом уровне, хотя еще параллельно собирал медали на юношеских чемпионатах мира. Мало кто удивился, что в 2010 году Карелин поехал в Ванкувер на свою первую в жизни Олимпиаду.

Ждать успеха на Играх было слегка наивно от 20-летнего парня, но десятое место в командном турнире — уже определенный успех, хотя в личном первенстве Карелин был далековато от призеров — в четвертом десятке. И все же это давало шанс лучше подготовиться к следующей Олимпиаде — домашней в Сочи в 2014 г.

Почему у Карелина отобрали тренера?

Павел Карелин был перспективным кейсом на ближайшие годы. Упертый, работоспособный, ставящий перед собой высокие цели. В интервью говорил честно: «Мечтаю о сочинской медали и создании семьи с любимой Надей». Да, у спортсмена к тому времени уже была девушка, с которой он собирался сыграть свадьбу.

Но куда более важным человеком в его карьере был тренер Александр Святов, благодаря которому прогресс не останавливался ни на секунду. Они были словно родственные души, постоянно нуждались друг в друге. И как гром среди ясного неба стала новость, что у Карелина меняют наставника, сняв с должности Святова.

Неприятность случилась 1 сентября 2011 года, а на 26 октября было назначено заседание в федерации, где должны были окончательно решить вопрос — с кем Карелин дальше будет готовиться к Олимпиаде-2014? Ведь он считался одним из главных претендентов на медаль. Сам же прыгун ни за что не хотел другого тренера и продолжал индивидуально работать с тем же Святовым.

Возможно, именно эта история подкосила Павла. Он чувствовал скорый разрыв и не мог спокойно это пережить. Стали поговаривать, что летающий лыжник стал злоупотреблять алкоголем, желая снять стресс в ожидании заседания, где решалась его судьба.

Еще за три месяца до трагических событий, в августе 2011 года, у Павла отобрали права за езду в пьяном виде и отказ пройти медосвидетельствование. Тогда же он где-то порезал руку, что помешало ему выступить на одном из важных турниров. Видимо, пауза в соревнованиях и привела к тому, что 9 октября Павел погиб.

Все случилось на трассе М-7 в Воротынском районе Нижегородской области возле села Воротынец. Павел летел на своем «Мерседесе» на скорости 150 км/ч, когда влетел в стоящую на обочине фуру. 21-летний спортсмен погиб на месте происшествия из-за несработавшей подушки безопасности, а два его товарища сумели выжить, отделавшись травмами.

Проведенное следствие вскоре выяснило — в крови водителя автомобиля было 1,6 промилле, что соответствовало примерно одной выпитой бутылке водки. Друзья Павла также находились в состоянии алкогольного опьянения.

«Паша, ты же умер!»

По какому-то мистическому и роковому стечению обстоятельств 20 лет назад на той же трассе, Казань — Москва, погиб в аварии и отец Павла Карелина Алексей. Мальчику тогда был всего один годик. Это была страшная авария, в которой Карелин-старший также находился за рулем. В машине было пять человек, из которых трое погибли.

На девятый день после смерти Павла Карелина его первый тренер Владимир Фролов рассказывал «КП», что видел во сне своего ученика: «Сегодня приснился мне Паша. Как будто приходит на трамплин, а я удивляюсь: “Паш, ты же умер!” — утирая слезы, вспоминал Владимир. — А он так пристально смотрит на меня и тихо, но очень уверенно говорит: “Нет, Владимир Федорович, я — живой!”».