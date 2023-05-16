«Настали трудные времена». Без России лыжный спорт поглотил финансовый кризис

В мире лыжного спорта кризис. Одна за другой некогда богатые спортивные державы признают, что не имеют финансовых возможностей для содержания национальных команд. Без России лыжные гонки могут просто прекратить своё существование.

«Есть беспокойство за будущее спорта»

Норвегия — страна, в которой лыжи являются национальным видом спорта. Но сейчас финансовые проблемы возникли даже у них. На 2023 год местная федерация лыжного спорта спрогнозировала убыток в почти $ 5,9 млн.

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В апреле стало известно, что норвежская федерация лыжных гонок решила сократить число спортсменов, которые будут представлять страну на Кубке мира. Руководство объяснило, что проблемы возникли из-за слабого курса местной кроны и высоких цен на топливо. Повлиял и отток спонсоров. Например, компания Norengros после 20 лет сотрудничества не стала продлевать контракт по истечении сезона.

Норвежцы приняли ряд мер по экономии, в том числе отказались от трёх мужчин и одной женщины в составе основной команды, а потом сократили и число лыжников в юношеских и юниорских сборных.

Позже стало известно и о проблемах во Франции. Местная федерация лыжного спорта также должна сократить количество лыжников в сборной и даже отказаться от юношеских команд.

Бывший рейс-директор FIS, а ныне спортивный директор федерации лыжного спорта Франции Пьер Миньери обеспокоен текущим положением дел.

«Мы изо всех сил пытаемся получить достаточно большой бюджет. Настали трудные времена. Мы не потеряли спонсоров, и у нас тот же бюджет, но всё стало дороже», — объясняет Миньери.

Он сообщил, что сборные во всех видах спорта, относящихся к лыжной федерации Франции, должны отказаться от юношеских команд. Некоторым придётся сократить тренеров и вспомогательный персонал.

Миньери признал, что спортивные федерации не могут отправить на международные старты полноценные команды, из-за этого страдает спорт в целом.

«Мы защитим лучших спортсменов, но это тяжело. Есть беспокойство за будущее спорта. Если расходы ещё больше возрастут, будет очень сложно», — переживает он.

«FIS сейчас сильно страдает»

О проблемах в FIS говорили весь прошлый сезон. Доминирование норвежцев, отток зрительской аудитории, игнорирование иностранными спортсменами марафона в Хольменколлене и тёплые зимы без снега в Европе — лишь малая часть того, что привело к кризису.

В конце сезона лыжный мир начал признавать проблему — без россиян вид спорта теряет свою притягательность. Причём дело не только в самих спортсменах, которые составляли настоящую конкуренцию норвежцам — чего стоит только противостояние Йоханнеса Клебо и Александра Большунова — но и в российских болельщиках.

«FIS сейчас сильно страдает финансово, потому что российского телевидения здесь нет. Кажется, это была треть от всех поступлений. Знаю, что здесь, в Планице, ведутся обсуждения трансляций в России, идут разговоры о том, что нужно их вернуть», — говорил шведский журналист Томас Петтерсон.

Плюс к этому руководство FIS очень консервативно и с трудом идёт на нововведения. Если так пойдёт и дальше, то финансовый кризис просто поглотит лыжный спорт. А что дальше? Неужели через несколько лет в какой-то момент просто некому будет выйти на старт в гонках?