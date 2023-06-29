Йоханнес Клебо высказался о частных командах на чемпионате мира

«Если лыжные гонки будут развиваться, то это может стать направлением для развития. Я и раньше положительно относился к этому. Беговые лыжи, безусловно, могут учиться у других видов спорта, таких как езда на велосипеде и тому подобное. Там они участвуют в чемпионатах мира для национальных продаж, а также в Тур де Франс и других гонках для частных команд. Им удалось очень хорошо коммерциализировать этот вид спорта.



Если мы говорим про FIS, то на данный момент вы не можете поехать на чемпионат мира, если вы не состоите в ассоциации», — приводит слова Клэбо Dagbladet.