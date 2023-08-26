Наталья Непряева будет выступать на соревнованиях под фамилией Терентьева
Олимпийская чемпионка по лыжным гонкам Наталья Непряева будет выступать на соревнованиях под фамилией Терентьева.
Олимпийская чемпионка по лыжным гонкам Наталья Непряева будет выступать на соревнованиях под фамилией Терентьева.
23 августа стало известно, что Непряева и бронзовый призёр Игр Александр Терентьев, которые тренируются в группе Юрия Бородавко, официально зарегистрировали свои отношения в ЗАГСе.
«Ищите Наталью Терентьеву в протоколах уже на летнем чемпионате России.
И ещё: у ребят впереди два медовых месяца. Оба — в тренировочных апартаментах Ю. В. Бородавко. Сначала Малиновка. Потом Раубичи», — написал корреспондент «Матч ТВ» Андрей Романов в своём телеграм-канале.
Летний чемпионат России пройдёт в Архангельской области с 15 по 18 сентября. Свадебные торжества Терентьевых состоятся 23 сентября.