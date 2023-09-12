«Прямо сейчас я бездомный». Как знаменитый Петтер Нортуг живёт после ухода из спорта

Выдающийся норвежский лыжник Петтер Нортуг объявил о завершении карьеры уже пять лет назад, однако не пропадает с первых полос газет. Наверное, Петтер — один из самых медийных спортсменов в мире среди тех, кто уже несколько лет не выступает. То тут, то там всплывают его приключения, иногда странные, иногда забавные, иногда вполне позитивные.

Недавно вот появилась новость, что Нортугу поставят статую за € 1 млн. Не каждый большой чемпион при жизни удостаивается такой чести.

В жизни Нортуга были и романы со знаменитостями, и вождение в нетрезвом виде, и семь месяцев тюрьмы. Но всё это дела давно минувших дней. Хотя и прямо сейчас жизнь Петтера полна самых разных приключений.

Так чем сейчас живёт олимпийский чемпион?

«Я бездомный»

Возможно, вы удивитесь, но у чемпиона и богача нет своего дома.

«Прямо сейчас я бездомный и живу с друзьями и семьёй», — рассказал Петтер.

Всё дело в том, что прошлой осенью норвежец продал свой дом в центре Осло за 7,2 млн норвежских крон (по нынешнему курсу это более 65 млн рублей). Деньги он пустил на строительство: новое жилище Нортуг готовит в районе горнолыжного курорта Хафьель, между Осло и его родным Мосвиком.

А пока продолжается строительство, Петтер гостит у родных и друзей, параллельно успевает тренироваться, выступать в коммерческих гонках и продолжать работу на телеканале ТV2 в качестве эксперта.

Ведущий юмористического шоу

Дела на телевидении идут отлично. Нортуга зовут к камере не только во время трансляций лыжных гонок. У Петтера и знаменитого норвежского юмориста Харальда Эйя в 2024 году выйдет совершенно новый комедийный проект. Пока его суть держится в секрете, но Петтер счастлив, что сможет поработать с Харальдом. Тем более что сам лыжник действительно любит пошутить.

Например, после того, как на весь мир прогремела история о краже норвежским политиком очков в аэропорту Осло, Нортуг одним из первых предложил Бьёрнару Мокснесу бесплатные очкиNorthug с доставкой прямо к дому.

«Здравствуйте, Бьёрнар Мокснес. Если бы я знал, что вам нужны очки, я бы, конечно, приготовил их для вас. Они находятся в несколько ином ценовом диапазоне, чем те, которые вы взяли в Гардермуэне. Две пары уже на пути к вам по почте, так что надеюсь, вы хорошо проведёте лето», — хохмил экс-лыжник.

Шутка от короля Норвегии

Но, пожалуй, самым ярким текущим проектом Нортуга является книга о его жизни «Петтер Нортуг — сила воли», которую он написал вместе с норвежским историком лыжных гонок Тором Готасом. Это уже вторая книга лыжника. Первая вышла в 2018 году, сразу после завершения карьеры.

В новых мемуарах Петтер делится откровениями о детстве и одиночестве, взлётах и падениях, а также рассказывает не известные ранее истории времён впечатляющей карьеры. И про отношения с неизвестной девушкой, и про злоупотребление наркотиками, и про юмор короля Норвегии.

Вот, например, отрывок о короле. В 2015 году Нортуг летел в одном самолёте с Харальдом, и они обсуждали предстоящие гонки в Фалуне.

«Стюардесса прошла мимо нас, и мой взгляд задержался на её спине слишком надолго. У короля хорошее чувство юмора, поэтому он посмотрел на меня и сказал: “Тебе придётся подождать до окончания чемпионата мира”.

А уже в октябре выйдет подкаст Нортуга, где он будет ещё подробнее разбирать подобные истории. Интерес и к этому проекту уже весьма высок.

Так что Петтер явно не теряет времени даром. Он был шоуменом ещё на трассе, им и остаётся за её пределами. И людям это очень нравится.