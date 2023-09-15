Грязный скандал в лыжной сборной Норвегии. Стало понятно, почему Клебо ушёл из команды

До старта сезона зимнего сезона остаётся не так уж много времени, а действующий победитель Кубка мира Йоханнес Клебо до сих пор не подписал соглашение со сборной Норвегии. Почему — для многих было загадкой.

Ранее Клебо говорил про «плохое отношение к людям» внутри ассоциации, но не делился подробностями. А теперь всё встало на свои места. Личный сервисмен Клебо Фроде Педерсен рассказал об издевательствах, краже смазочных материалов и лыж Клебо, а также о тяжёлой атмосфере.

«Долгий период грязи и нападок»

Фроде Педерсен проработал сервисменом в сборной Норвегии девять лет. А в период с 2017 по 2023 год он лично отвечал за лыжи пятикратного олимпийского чемпиона Йоханнеса Клебо. В июне этого года Ассоциация лыжного спорта страны не стала продлевать контракт с Педерсеном, а он, в свою очередь, выступил с обвинениями в адрес бывшего работодателя.

Фроде заявил, что внутри организации царит бескультурье, а члены национальной команды подвергаются издевательствам и гонениям.

«За кулисами многое происходит, а люди, к сожалению, этого не видят. Я выступаю за справедливость, честность и уважительное отношение к другим людям. Для меня важны именно эти фундаментальные ценности. Когда после сезона-2021/2022 я начал говорить о нежелательных для Ассоциации вещах, атмосфера полностью изменилась. “Химия” пропала, начался долгий период грязи и нападок. Всё, что я говорил, использовалось против меня», — рассказал Педерсен в большом интервью.

«Меня угнетала атмосфера»

Как оказалось, Ассоциация лыжных видов спорта Норвегии уже не в первый раз пыталась убрать из команды Педерсена. В первый раз это произошло перед олимпийским сезоном-2021/2022. Тогда его спас лично Клебо. «Мне сказали, что я больше не нужен. Тогда вмешался Йоханнес. В итоге я остался, но атмосфера в команде меня тогда уже расстраивала».

Также стало известно, что перед сезоном-2022/2023 Клебо и Педерсен заключили отдельное соглашение между собой, согласно которому Фроде сможет уйти в любой момент, если ситуация станет слишком плохой.

Педерсен рассказал о некоторых элементах токсичной атмосферы:

«Меня угнетала атмосфера, сложившаяся в сервис-группе. Она стала менее доброжелательной. У нас не было доверительных отношений. Уважение друг к другу пропало. Временами у рабочих мест могли появиться плакаты с обзывательствами. Конкретно со мной такого не происходило, но это недопустимо. Мне это не смешно, поэтому я поднял этот вопрос».

«Кто-то специально повредил лыжи Клебо»

Несколько раз Фроде приходилось буквально бороться за лыжи Клебо.

Например, на этапе Кубка мира в Ле Рус, где Йоханнес выиграл, Педерсен перед гонкой метался в поисках смазочных материалов, которых для Клебо почему-то не хватило. При этом заранее утверждалось, что на каждую гонку для отдельного лыжника имелась коробка со смазкой и ещё две в запасе.

«В январе 2023 года перед масс-стартом на 20 км в Ле Рус у сервиса просто не оказалось нужного количества смазочных материалов для оптимальной подготовки лыж всем членам команды. Я сразу заявил, что мне не досталось. Пришлось тестировать лыжи, не имея подходящей альтернативы. В итоге мне удалось найти мазь для Йоханнеса прямо перед стартом и всё-таки довести до ума лыжи, но ситуация была критическая. Это было большим разочарованием, ведь обещали, что всем хватит, и даже был запас».

На этом сложности не закончились. На чемпионате мира в Планице за несколько дней до старта гонки на 15 км лучшая пара лыж Клебо… исчезла.

«Сначала я подумал, что сам что-то перепутал, оставил её где-то. Но такого со мной никогда не случалось. За два часа до старта пропавшие лыжи вдруг снова оказались на месте, но времени на подготовку уже не было. Вечером я обнаружил царапины на поверхности лыж, как будто кто-то в них пробежался по гравию. Они были непригодными для гонок. Я сразу сказал об этом главе сервиса и указал на то, что подобное неприемлемо. На каждой паре есть имя спортсмена. Их невозможно перепутать. Не хочется плохо думать о коллегах, но, похоже, кто-то специально повредил лыжи Клебо».

Начало расследования

Минувшим летом Фроде обратился к президенту норвежской лыжной ассоциации Туве Мо Дирхауг, менеджеру сборной Эспену Бьервигу и главе комитета по лыжным гонкам Торбьорну Скогстаду. А 12 сентября правление Ассоциации лыжного спорта начало расследование об издевательствах, притеснении и дискриминации в соответствии с норвежскими законами.

«В федерации лыжного спорта у нас должна быть рабочая среда, в которой к вам относятся с уважением. Мы не приемлем никаких форм притеснений, дискриминации или другого неподобающего поведения по отношению к коллегам», — заявил генеральный секретарь ассоциации Арне Бауман.

«Я рад, что будет возбуждено дело о разоблачении, но я надеялся, что к этому делу серьёзно отнесутся гораздо раньше. Думаю, теперь стало понятнее, почему Йоханнес покинул сборную, и что он имеет в виду, когда указывает на плохое отношение к людям», — подвёл итог своему рассказу Фроде Педерсен.