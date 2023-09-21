«У нас нищие федерации». Вяльбе — о финансовых проблемах

«Для лыж это тоже актуальная тема, как и для всех циклических видов. Мы не фигурное катание и не художественная гимнастика, там не нужно, наверное, принимать допинг. У нас несколько человек отвечают за антидопинг в федерации. Не знаю, как справляются с этой проблемой регионы (количеством ответственных), потому что никто не хочет за это отвечать, у нас нищие федерации, 97% не имеют внебюджетных средств на организацию работы этих людей.



У нас есть антидопинговая стратегия до 2026 года, нами был разработан рейтинг федерации, но далеко не все регионы относятся к нему, не могут найти денег на это. Пробы сдают у нас только спортсмены на чемпионате и первенстве России. У нас в федерации огромная проблема с работой регионов. Мы есть во всех пулах тестирования. Может быть, нужно и больше пулов. В расширенный пул РУСАДА входит 26 лыжников. Например, в пул FIS — 19.



Мы живем в лесу фактически, к нам приезжают читать лекции и делать семинары даже в палатках и шатрах. Мы все ежегодно получаем сертификат РУСАДА, перепроверяем свои знания. И неважно, глава федерации ты или бухгалтер. Люди в регионах боятся этим заниматься. Говорят: “Ой, я не буду этим заниматься”», — цитирует Вяльбе РИА Новости.