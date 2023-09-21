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19:02 (мск), источник: Sport24

«У нас нищие федерации». Вяльбе — о финансовых проблемах

Региональные лыжные федерации испытывают проблемы с финансированием, у них нет денег на обеспечение работы антидопинговых специалистов, заявила глава Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе.

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Источник: РИА "Новости"

«Для лыж это тоже актуальная тема, как и для всех циклических видов. Мы не фигурное катание и не художественная гимнастика, там не нужно, наверное, принимать допинг. У нас несколько человек отвечают за антидопинг в федерации. Не знаю, как справляются с этой проблемой регионы (количеством ответственных), потому что никто не хочет за это отвечать, у нас нищие федерации, 97% не имеют внебюджетных средств на организацию работы этих людей.

У нас есть антидопинговая стратегия до 2026 года, нами был разработан рейтинг федерации, но далеко не все регионы относятся к нему, не могут найти денег на это. Пробы сдают у нас только спортсмены на чемпионате и первенстве России. У нас в федерации огромная проблема с работой регионов. Мы есть во всех пулах тестирования. Может быть, нужно и больше пулов. В расширенный пул РУСАДА входит 26 лыжников. Например, в пул FIS — 19.

Мы живем в лесу фактически, к нам приезжают читать лекции и делать семинары даже в палатках и шатрах. Мы все ежегодно получаем сертификат РУСАДА, перепроверяем свои знания. И неважно, глава федерации ты или бухгалтер. Люди в регионах боятся этим заниматься. Говорят: “Ой, я не буду этим заниматься”», — цитирует Вяльбе РИА Новости.

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