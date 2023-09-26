Вяльбе рассказала, как Большунов отучил ее ругаться матом

«Во-первых, Александр не матерится, — подчеркнула Вяльбе в рамках шоу РИА Новости “На два слова”. — И он к этому относится очень негативно. С ним бы этого шоу точно не получилось. У нас есть ребята и девчонки в команде, которые могут, но это не Саша. Мы с Юрием Викторовичем можем материться и это периодически делаем. А Саша не только не матерится, но и очень негативно к этому относится».