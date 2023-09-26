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09:33 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Вяльбе рассказала, как Большунов отучил ее ругаться матом

МОСКВА, 26 сен — РИА Новости. Трехкратный олимпийский чемпион Александр Большунов никогда не стал бы участвовать в матерных шоу, отметила глава Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе, которая также подчеркнула, что сама перестала ругаться матом в присутствии 26-летнего лыжника.

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Источник: РИА "Новости"

В апреле футболист Артем Дзюба и тренер Леонид Слуцкий стали ведущими YouTube-шоу о футболе «Ну, так нельзя». Зрители критиковали их за излишнее количество нецензурной лексики в выпусках.

«Во-первых, Александр не матерится, — подчеркнула Вяльбе в рамках шоу РИА Новости “На два слова”. — И он к этому относится очень негативно. С ним бы этого шоу точно не получилось. У нас есть ребята и девчонки в команде, которые могут, но это не Саша. Мы с Юрием Викторовичем можем материться и это периодически делаем. А Саша не только не матерится, но и очень негативно к этому относится».

«Даже я в присутствии Александра через какое-то время поняла, что не нужно употреблять такие слова. Это здорово, когда тренер учится у спортсменов в таких ситуациях», — подытожила трехкратная олимпийская чемпионка.

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