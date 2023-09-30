«FIS остается непреклонной». Большунова и Ко точно не пустят на Кубок мира

Международная федерация не собирается выполнять рекомендации МОК — с допуском в зимних видах спорта все очень плохо

Представители лыжных видов спорта из России и Белоруссии точно пропустят еще один сезон Кубка мира. Это стало понятно по итогам саммита международной федерации (FIS) в швейцарском Цюрихе, на котором обсуждался вопрос о возможном снятии санкций. Официальных объявлений на этот счет пока нет, но о печальном для нас факте пишет шведское издание Aftonbladet. С учетом того, что глава FIS Йохан Элиаш — швед, фейк здесь маловероятен. Ведущие роли в снежных видах традиционно играют скандинавы, а они настроены в нашем отношении очень враждебно. К тому же глава Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе неоднократно заявляла, что отечественные спортсмены не согласны выступать в нейтральном статусе.

Нет никакой причины для возвращения?

«Мы удовлетворены. Швеции и Скандинавии было приятно, что FIS не изменила своего мнения. Ничего не поменялось с тех пор, как было принято решение не допускать Россию, — приводит Aftonbladet слова менеджера шведской сборной Ларса Эберг, участника совещания в Цюрихе. — В этой теме существовала неуверенность. Решение о снятии санкций продвигали во время конференции весной. Дискуссий на этот раз не было, мы просто получили информацию. Но наша позиция поддержана не только в Северной Европе. И другие участники Кубка мира не видят никакой причины возвращать Россию и Белоруссию в текущих обстоятельствах. Мы должны и дальше придерживаться такого подхода».

Еще в апреле глава FIS Йохан Элиаш говорил, что готов поддержать решение МОК и остановить дискриминацию россиян по признаку паспорта. Однако 24 мая отстранение наших лыжников и сноубордистов (начавшееся в феврале 2022-го) продлили на неопределенный срок, а сейчас бан окончательно оставлен в силе. С учетом того, что Кубок мира по лыжным гонкам стартует в Руке (Финляндия) всего через два месяца, в последние выходные ноября, шансов на пересмотр решения больше нет. Конечно, теоретически в случае изменения геополитической обстановки нас могут вернуть в любой момент. Но надежды на то, что это произойдет до будущей весны — очень мало.

Зачем рыть себе могилу?

Почему FIS артачится и прямо игнорирует рекомендации МОК по допуску России на международные старты в нейтральном качестве? Ведь продление бана очень невыгодно — в первую очередь для лыжных гонок, которые переживают кризис из-за невысокого зрительского интереса и экологических моментов. Исключая одну из ведущих держав, боссы снежной дисциплины копают себе могилу. Однако политические резоны на данном этапе для них, похоже, сильнее чувства самосохранения. Ведь возвращение россиян породит комплекс проблем, связанных с допуском наших спортсменов в недружественные страны. Даже в космополитичном теннисе уже возникали подобные скандалы, а здесь — сборная, во главе которой Елена Вяльбе, сказавшая в адрес Запада много резких слов, и Александр Большунов, принимавший участие в известном митинге в «Лужниках».

На самом деле сильная зависимость от Запада (финансовая и организационная) — это проблема всех зимних видов спорта. Именно поэтому здесь, в отличие от летних дисциплин, все так плохо с нашим возвращением. К тому же Олимпиада-2026 в Милане — далеко, и на федерации не давят отборочные соревнования. Ну и все их руководство — из ориентированных на Запад стран: латвиец Эйнарс Фогелис (санный спорт), шведы Олле Далин (биатлон) и Йохан Элиаш (лыжные виды), Чжэ Ель Ким из Южной Кореи (конькобежные виды), итальянец Иво Феррани (бобслей и скелетон), американец Бо Веллинг (керлинг), француз канадского происхождения Люк Тардиф (хоккей) и швейцарка Регула Майер (лыжный альпинизм).

В этом разрезе вполне ожидаемым было и решение конгресса Международной федерации бобслея и скелетона (IBSF), который на прошлой неделе также отказался рассматривать снятие отстранения с россиян. «В целом атмосфера на самом мероприятии была спокойной, хотя некоторые негативные выпады в адрес российской делегации со стороны отдельных участников делались, — приводит ТАСС слова президента Федерации бобслея России Анатолия Пегова. — Отечественные бобслеисты и скелетонисты продолжат тренироваться и соревноваться в России и готовиться к международным стартам, когда IBSF примет положительное решение в отношении наших спортсменов».

Пока что все в тумане

Конечно, не все беспросветно. Например, давно ходят слухи о том, что Союз конькобежцев (ISU) готов вернуть наших спортсменов (и в первую очередь — фигуристов) в нейтральном статусе. Это наименее зависимая от Запада зимняя федерация — в ней сильны позиции дальневосточных стран и достаточно много стартов проводится вне Европы. Но при этом ISU — крайне нерешительная структура, и она может отказаться от резких движений исключительно по соображениям «как бы чего не вышло». Так что и здесь тоже все пока что в тумане.

Возможно, примером для зимних федераций мог бы стать Международный паралимпийский комитет (IPC), который накануне принял решение о допуске россиян до Игр в Париже как индивидуальных спортсменов. Но и здесь все не так однозначно. Российские спортсмены-инвалиды, похоже, не сильно обрадовались окончанию бана из-за запрета на национальные символы. «Ограничения прав ПКР являются незаконными и противоречат Конституции и этическим правилам IPC, поскольку отражают в первую очередь политическую позицию, — говорится в заявлении Паралимпийского комитета России. — ПКР рассматривает возможные варианты защиты и будет продолжать добиваться полного восстановления своих законных прав».

В общем, простого возвращения в данный момент многим россиянам становится мало. Важны и условия снятия бана.