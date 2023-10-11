Йоханнес Клебо сделал особое заявление. Он объяснил, почему всё ещё не вернулся в сборную

В начале недели Йоханнес Клебо заставил всех поволноваться. Его советник по СМИ (оказывается, в его команде есть и такие люди!) сообщил, что лыжник проведёт пресс-конференцию в эту среду. Конечно, все ждали разрешения конфликта между Клебо и Федерацией лыжных гонок Норвегии.

Но что получили?

В зал, где и прошла пресс-конференция, Йоханнес Клебо прибыл со своей командой — отцом-менеджером Хоконом Клебо и дедушкой-тренером Коре Хёсфлотом.

С самого начала стало ясно, что ответа на главный вопрос «Выступит ли Клебо на Кубке мира в предстоящем сезоне?» никто сегодня не получит. Как оказалось, семейство решило собрать СМИ, чтобы ещё раз проговорить все важнейшие аспекты конфликта между ними и федерацией. Они также рассказали, что конкретно до сих пор мешает двум сторонам заключить соглашение, учитывая, что обе стороны хотят видеть Йоханнеса на Кубке мира.

Хокон Клебо, который на данный момент занимается всеми переговорами, объяснил, почему его сын не может договориться с норвежской лыжной федерацией. Клебо настаивает на освобождении от национальной команды в период после многодневки «Тур де Ски» и во время чемпионата Норвегии — суммарно это всего восемь-девять дней, но федерация не соглашается.

«Я рассчитывал, что мы достигнем договорённости сегодня. Этого не произошло. Есть периоды, о которых мы спорим. Вот такая ситуация. В прошлый четверг мы провели встречу. Мы предложили ассоциации, чтобы Йоханнес остался в сборной, но получил два перерыва. Не понимаю, почему мы так долго не можем договориться о перерывах. Мы не против того, чтобы Йоханнес представлял сборную. Речь идёт не о деньгах, а о контроле над личным временем. Мы стоим на своём, и это отнимает довольно много энергии. Надеюсь, у Йоханнеса дела с этим обстоят лучше. Альтернативные площадки есть, но в желании Йоханнеса выступать на Кубке мира сомнений нет», — устало заявил Хокон Клебо.

Сам Йоханнес поделился и тем, с чего начинались переговоры на самом старте, и к чему пришли сейчас.

«Я предложил быть в сборной весь период, оплатить смазочные материалы и покрыть всё пребывание на высоте. Это было частью первых переговоров. Теперь мы там, где находимся, для меня важны эти девять дней, это очень просто. Я хочу иметь ясность относительно того, когда я, Йоханнес Клебо, — частное лицо, а когда я в сборной. Для меня девять дней стали символом, это важно для меня. И я не хочу думать о том, что мне нужно носить на груди те или иные логотипы», — отметил Клебо, имея в виду маркетинговые права.

В свою очередь, глава комитета по лыжным гонкам Норвегии Торбьорн Скогстад отреагировал на заявления отца и сына. Он верит в то, что двум сторонам всё же удастся договориться.

«У меня нет комментариев по поводу того, какое значение для Клебо имеет этот перерыв. Но я могу сказать, что у нас была встреча в четверг. На самом деле она прошла хорошо. Но не хватает некоторых разъяснений, прежде чем нам удастся объявить о чём-то публично. Я искренне верю и надеюсь, что мы сможем это сделать. У нас есть контракт, который составлен нами. У них другая точка зрения, и поэтому мы должны суметь договориться», — сообщил Скогстад.

Впрочем, ничего нового. Клебо настаивает на своих условиях, норвежская лыжная федерация «очень хочет», но по-прежнему не может прийти к согласию и примирению с Йоханнесом. Так для чего нужна была эта пресс-конференция?