На Йоханнеса Клебо и его девушку во время тренировки в США напали собаки

«Там были две большие собаки, которым, по всей видимости, не понравился звук лыж. Они начали бежать за нами. У меня уже тогда было не очень хорошее предчувствие. Они стали кусать палки и пальцы. Я занервничал, но, к счастью, это быстро закончилось. В конце концов, они поняли, что я не так уж и опасен.



Я не боюсь животных, но, когда за тобой гоняться две большие собаки и кусают за пальцы, я стараюсь быть предельно осторожным. Миссис (имеет в виду свою девушку) может подтвердить, что они правда были большими», — приводит слова Клебо Dagbladet.