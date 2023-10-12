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20:57 (мск), источник: Чемпионат.com

На Йоханнеса Клебо и его девушку во время тренировки в США напали собаки

Пятикратный олимпийский чемпион, норвежский лыжник Йоханнес Клебо сообщил, что на него и его возлюбленную Пернилле Дёсвик напали большие собаки прямо по ходу тренировки на лыжероллерах во рамках тренировочного сбора в США.

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Источник: AP 2023

«Там были две большие собаки, которым, по всей видимости, не понравился звук лыж. Они начали бежать за нами. У меня уже тогда было не очень хорошее предчувствие. Они стали кусать палки и пальцы. Я занервничал, но, к счастью, это быстро закончилось. В конце концов, они поняли, что я не так уж и опасен.

Я не боюсь животных, но, когда за тобой гоняться две большие собаки и кусают за пальцы, я стараюсь быть предельно осторожным. Миссис (имеет в виду свою девушку) может подтвердить, что они правда были большими», — приводит слова Клебо Dagbladet.

При этом Клебо отметил, что данный инцидент не омрачил его поездку.

«Условия там очень хорошие. Почти как в Тронхейме. Здесь есть и ровные тропы, и крутые подъёмы. Это то, чем славится Юта. В Ливиньо мы все время ходим вверх-вниз по одной и той же местности, в Юте, в этом плане, больше разнообразия», — признался Клебо.

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