Йоханнес Клебо договорился о выступлении за лыжную сборную Норвегии

Йоханнес будет выступать за сборную Норвегии без логотипов личных спонсоров на форме во время гонок. Клебо подпишет стандартное соглашение, которое подписывают все спортсмены в команде.

«Самое худшее в этой ситуации, что нас обвиняли в жадности и эгоизме. Но это не вопрос денег, поэтому я легко могу отказаться от логотипов своих личных спонсоров. Меня совершенно не устраивает та ложь, которую сливают в СМИ. Этим решением мы показываем, что это не так», — приводит слова Клебо TV2.