Текущие события
Футбол. Первая лига
17:00
Алания
Ленинградец
Хоккей. КХЛ
17:00
ЦСКА
Сочи
Футбол. Чемпионат Европы
1-й тайм
Украина
Северная Македония
10
Футбол. Чемпионат Европы
1-й тайм
Северная Ирландия
Сан-Марино
20
Футбол. Первая лига
1-й тайм
Динамо Мх
Черноморец
00
Футбол. Первая лига
1-й тайм
Тюмень
Волгарь
00
Хоккей. КХЛ
перерыв
Лада
Адмирал
11
Хоккей. КХЛ
перерыв
Куньлунь РС
Нефтехимик
12
Футбол. Первая лига
17:30
Кубань
Торпедо
Футбол. Первая лига
18:00
Химки
Енисей
Футбол. Чемпионат Европы
19:00
Болгария
Литва
Футбол. Чемпионат Европы
19:00
Словения
Финляндия
Футбол. Первая лига
14:00
КАМАЗ
Шинник
40
Футбол. Первая лига
14:00
Сокол
Нефтехимик
22
Футбол. Первая лига
20:00
Родина
Акрон
Хоккей. НХЛ
20:00
Оттава
Филадельфия
Хоккей. КХЛ
13:00
Торпедо
Спартак
24
Футбол. Чемпионат Европы
21:45
Италия
Мальта
Футбол. Чемпионат Европы
21:45
Венгрия
Сербия
Футбол. Чемпионат Европы
21:45
Дания
Казахстан
Футбол. Сборные
22:00
США
Германия
Футбол. Первая лига
11:30
СКА-Хабаровск
Арсенал
11
Хоккей. НХЛ
23:00
Виннипег
Флорида
Хоккей. КХЛ
10:00
Амур
Ак Барс
ОТ
23
Хоккей. НХЛ
15.10
Бостон
Нэшвилл
Хоккей. НХЛ
15.10
Детройт
Тампа-Бэй
Хоккей. НХЛ
15.10
Коламбус
Рейнджерс
Хоккей. НХЛ
15.10
Монреаль
Чикаго
Хоккей. НХЛ
15.10
Питтсбург
Калгари
Хоккей. НХЛ
15.10
Торонто
Миннесота
Хоккей. НХЛ
15.10
Айлендерс
Баффало
Хоккей. НХЛ
15.10
Сент-Луис
Сиэтл
Все события
Фоторепортажи
25Болельщики «Спартака» увидели победные танцы зенитовцев
16Ничья сборной России с Катаром
13:40 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Норвежцы обвинили олимпийского чемпиона из России во лжи

МОСКВА, 14 окт — РИА Новости. Норвежские лыжники обвинили трехкратного олимпийского чемпиона Александра Большунова во лжи.

Наверх
Источник: AP 2023

В начале апреля Большунов заявил, что получил сообщение от спортсмена из сборной Норвегии со словами «приезжай к нам, мы соскучились».

«В любом случае, я точно не отправлял такое сообщение. Возможно, скоро найдется тот, кто напишет ему небольшое сообщение за кулисами, но ничего об этом не слышал. Да, я действительно так думаю. Это может быть одним из способов оказать некоторое давление на участников сложившейся ситуации. Ведь никто напрямую не может от этого защититься. Я сомневаюсь, что кто-то из команд сделал такое», — сказал призер этапов Кубка мира Эвен Нортуг изданию Nettavisen, отвечая на вопрос о том, врет ли по его мнению Большунов.

Со словами Нортуга согласился олимпийский чемпион 2018 Дидрик Тёнсет.

«Даже если бы мне пришлось показать на кого-то одного, я не думаю, что у меня бы получилось. Не совсем понимаю, кто бы это мог быть. Если брать тех, кто есть сейчас в команде, осмелюсь сказать, что это неправда», — отметил он.

В сентябре состоялись заседания комитетов Международной федерации лыжного спорта и сноуборда (FIS). В итоговых релизах по их итогам вопрос участия россиян в международных соревнованиях не упоминается. В мае совет FIS продлил отстранение российских и белорусских спортсменов до дальнейшего уведомления, несмотря на рекомендации Международного олимпийского комитета (МОК).

Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 Костомаров ответил на вопрос о продолжении спортивной карьеры
'Плачешь на груди Путина, а потом Родину предаешь': мощное интервью Вяльбе
Возрастное ограничение 18+
О проектеРеклама
О технологиях рекомендацийИспользование материаловОбратная связь