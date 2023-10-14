Норвежцы обвинили олимпийского чемпиона из России во лжи

В начале апреля Большунов заявил, что получил сообщение от спортсмена из сборной Норвегии со словами «приезжай к нам, мы соскучились».

«В любом случае, я точно не отправлял такое сообщение. Возможно, скоро найдется тот, кто напишет ему небольшое сообщение за кулисами, но ничего об этом не слышал. Да, я действительно так думаю. Это может быть одним из способов оказать некоторое давление на участников сложившейся ситуации. Ведь никто напрямую не может от этого защититься. Я сомневаюсь, что кто-то из команд сделал такое», — сказал призер этапов Кубка мира Эвен Нортуг изданию Nettavisen, отвечая на вопрос о том, врет ли по его мнению Большунов.

Со словами Нортуга согласился олимпийский чемпион 2018 Дидрик Тёнсет.

«Даже если бы мне пришлось показать на кого-то одного, я не думаю, что у меня бы получилось. Не совсем понимаю, кто бы это мог быть. Если брать тех, кто есть сейчас в команде, осмелюсь сказать, что это неправда», — отметил он.