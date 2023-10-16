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00:15 (мск), источник: Чемпионат.com

Клебо не согласовал контракт со сборной Норвегии — менеджер команды обманул журналистов

Пятикратный олимпийский чемпион по лыжным гонкам Йоханнес Клебо ещё не договорился о контракте с Ассоциацией лыжных видов спорта Норвегии.

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Источник: Reuters

Менеджер норвежской сборной Эспен Бьервиг признал, что ранее сообщил СМИ неправдивую информацию и теперь намерен провести с лыжником новые переговоры.

«Незадолго до того, как мы должны были начать большую осеннюю встречу по лыжным гонкам, Клебо разослал пресс-релиз, и когда мы бегло прочитали его, у меня сложилось впечатление, что они хотели найти решение, чтобы войти в национальную сборную. Мы уже обсуждали возможные альтернативы на прошлых переговорах, и я сделал заявление для СМИ.

Оглядываясь назад, понимаю, что мне следовало бы сделать более точное заявление. Нам придётся вернуться к вопросу о содержании контракта, когда всё будет готово. Мы не уточнили, каким будет это соглашение, но альтернативой может быть стандартный договор либо более длительное соглашение», — приводит слова Бьервига NRK.

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