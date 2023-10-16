Клебо не согласовал контракт со сборной Норвегии — менеджер команды обманул журналистов

«Незадолго до того, как мы должны были начать большую осеннюю встречу по лыжным гонкам, Клебо разослал пресс-релиз, и когда мы бегло прочитали его, у меня сложилось впечатление, что они хотели найти решение, чтобы войти в национальную сборную. Мы уже обсуждали возможные альтернативы на прошлых переговорах, и я сделал заявление для СМИ.



Оглядываясь назад, понимаю, что мне следовало бы сделать более точное заявление. Нам придётся вернуться к вопросу о содержании контракта, когда всё будет готово. Мы не уточнили, каким будет это соглашение, но альтернативой может быть стандартный договор либо более длительное соглашение», — приводит слова Бьервига NRK.