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26 октября, источник: Sport24

Губерниев жестко раскритиковал FIS за недопуск российских лыжников

Комментатор Дмитрий Губерниев жестко прошелся по руководству Международной федерации лыжного спора и сноуборда (FIS). Ранее член совета FIS Эрик Ресте заявил, что российские спортсмены вновь не будут допущены до участия в лыжном сезоне.

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Источник: Sport24

«Совет FIS лучше бы подумал о том, что происходит с лыжами, потому что они гробят лыжи. Россия — абсолютный гегемон, мало того, что она не выступает, так дистанции уравняли среди мужчин и женщин, и организация соревнований чудовищная. У них падают просмотры, и все в лыжах плохо, еще и русских нет. Вид спорта умирает, в гробик FIS еще и гвоздики забивает. Можно дать им в руки флаг с черепом и костями, пусть они ходят по Европам и размахивают им.

Большунову нужно искать мотивацию внутри страны, зарабатывать деньги. Большунову семью надо кормить, он мотивацию всегда найдет, у него дочь подрастает. Конечно, финансовые потери большие у очень многих спортсменов, но компенсация определенная есть в России. Выступать здесь, что еще остается. Кушнер сказал: “Времена не выбирают, в них живут и умирают”, — цитирует Губерниева РИА Новости.

Напомним, что Международный олимпийский комитет рекомендовал допускать российских атлетов в нейтральном статусе, но в том случае, если они не поддерживают СВО.

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