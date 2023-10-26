Губерниев жестко раскритиковал FIS за недопуск российских лыжников

«Совет FIS лучше бы подумал о том, что происходит с лыжами, потому что они гробят лыжи. Россия — абсолютный гегемон, мало того, что она не выступает, так дистанции уравняли среди мужчин и женщин, и организация соревнований чудовищная. У них падают просмотры, и все в лыжах плохо, еще и русских нет. Вид спорта умирает, в гробик FIS еще и гвоздики забивает. Можно дать им в руки флаг с черепом и костями, пусть они ходят по Европам и размахивают им.



Большунову нужно искать мотивацию внутри страны, зарабатывать деньги. Большунову семью надо кормить, он мотивацию всегда найдет, у него дочь подрастает. Конечно, финансовые потери большие у очень многих спортсменов, но компенсация определенная есть в России. Выступать здесь, что еще остается. Кушнер сказал: “Времена не выбирают, в них живут и умирают”, — цитирует Губерниева РИА Новости.