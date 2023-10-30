Норвежка первой в мире попалась на новом виде «допинга». В России он до сих пор разрешен

В лыжных видах спорта состоялась премьера большого шоу.

Новый сезон горнолыжники начали первыми. На этапе Кубка мира в австрийском Зельдене в гигантском слаломе выиграла чемпионка Олимпиады и мира Лара Гут-Бехрами из Швейцарии. Но ее победа вряд ли волновала всех так, как дисквалификация Рагнхиль Мувинкель из Норвегии.

Призер ОИ и ЧМ шла на шестом месте после первой попытки. Дальше этого норвежка не зашла. Судьи забанили ее за излишний фтор на лыжах. Мувинкель и вся сборная были в шоке. Лыжи проверялись с помощью специального прибора, который есть и у Международной федерации (FIS), но что-то пошло не так.

«Это отстойно. Мы делали много тестов, все было хорошо, и мы действовали в рамках правил. Конечно, так не должно быть.



Мы не пытаемся жульничать, я уверена, что произошла ошибка. Судья объяснил, что значения были настолько высоки, что загрязнение лыж из-за трассы исключено, фтор мог попасть на них только со смазкой», — цитирует Мувинкель TV2.

Возможно, дело не в приборе, а в невнимательности команды горнолыжницы. Тут как с БАДами, которые часто оказываются загрязнены «запрещенкой», а производитель об этом не говорит. Эксперт шведского телеканала SVT, двукратная чемпионка Олимпиады Пернилла Виберг заявила, что на упаковке продукта могли просто не написать о содержании фтора в составе. Версия интересная, но пока никак не подтвержденная.

Ясно одно: ситуация с Мувинкель не будет первой и последней в этом сезоне. Точного прибора для определения фтора на лыжах прямо сейчас нет ни у кого. Это факт. И гарантий от производителей лыжных мазей — тоже.

***

О запрете фтора заговорили еще несколько лет назад, но до полного дошли не сразу. Частичный вывод начался с олимпийского сезона, где нельзя было использовать мази с фторуглеродами C8. Эти вещества относятся к стойким органическим загрязнителям. Продукты C6 с низким содержанием фтора остались легальны.

Теперь нельзя использовать вообще ничего, чтобы окружающая среда не страдала. FIS будет проверять спортсменов на Кубке мира и чемпионатах мира, а Международный союз биатлонистов (IBU) планирует делать это на всех соревнованиях под эгидой IBU.

«Мы рады, что теперь можем ввести полный запрет на использование фторсодержащего воска на крупных соревнованиях. Это ключевой шаг в обеспечении честности соревнований и минимизации негативного воздействия продукта на здоровье и окружающую среду», — заявил вице-президент FIS Роман Кумпост.

Еще на стадии разговоров о запрете всех волновало, как лыжи смогут проверить. С этим вопрос решился, несмотря на погрешности созданных приборов. Но нельзя исключать, что найдутся те, кто смогут обмануть всех, и будут кататься на лыжах с фтором.

Также важной была тема с изменением скорости скольжения без фтора. Мнения у специалистов расходились, но начальник сервис-бригады сборной России по биатлону Александр Печерский успокоил еще в 2020 году (Sports.ru):

— Кто-то говорит, что качество скольжения упадет на 30%, скорость уменьшится и зрелищность потеряется. На мой взгляд, это неправильная мысль, потому что зритель точно не почувствует, с какой скоростью бежит спортсмен. Спортсмен может слегка почувствовать, но очень быстро привыкнет. Не думаю, что это будет катастрофой или шагом назад.

***

В России, когда в 2020-м заговорили о нововведении, сразу дали понять, что резкого перехода не будет. На тот момент не было ни аппарата, ни персонала в регионах, который мог бы заниматься проверкой, ни опыта использования новых мазей. Постепенно какая-то работа велась, но к 2023 году только в лыжах заявили о том, что не будут ничего соблюдать. Молчание биатлона наводит на мысль о том, что там пойдут по такому же пути.

«Во‑первых, у нас в стране фтор не под запретом, имеем полное право пользоваться, что и делаем. Во‑вторых, не знаю, как за рубежом, а в России нет оборудования, способного честно измерять уровень фтора. Как его контролировать, неизвестно. В‑третьих, на прошлогодней Олимпиаде лыжники тоже пользовались фторсодержащими мазями, которые не запрещены в Китае. И МОК совершенно не возражал», — сказала Елена Вяльбе «Матч ТВ».