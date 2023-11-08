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20:16 (мск), источник: Sport24

Вяльбе: «Папа живет на Украине. Я с ним не общаюсь. Даже не знаю, жив он сейчас или нет»

Президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе призналась, что не общается со своим отцом, который родился на Украине и в настоящее время там и проживает.

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Источник: РИА "Новости"

«Папа живет на Украине — там он и родился. К сожалению, я с ним не общаюсь. Даже не знаю, жив он сейчас или нет. Они с мамой расстались, когда я еще не появилась на свет.

Когда мне было лет 20, я хотела с ним общаться, но наши отношения не были искренними. Я никогда не называла его папой. Потом я поняла, что ему от меня ничего не надо, кроме денег. В какой-то момент я устала быть дойной коровой и решила, что это надо просто прекратить», — сказала Вяльбе в эфире передачи «Жизнь и судьба» на телеканале «Россия 1».

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