«Неудачник тот, кто не встает с задницы» Как британский штукатур попал на Олимпиаду, проиграл, но стал знаменитостью

В январе 2021 года мировые СМИ облетела новость о том, что житель британского города Бирмингем Стюарт Браун превратил крыльцо своего дома в трамплин, чтобы его 13-летний сын Джордж мог тренироваться. Мальчик захотел связать свою жизнь с этим видом спорта после просмотра фильма об Эдди Эдвардсе, вышедшем на экраны в 2016-м. Выходит, вдохновлять на занятия спортом могут не только великие чемпионы.

С мечтами об Олимпиаде

Доподлинно неизвестно, кем конкретно вдохновлялся Эдвардс в детстве, но с ранних лет он грезил карьерой профессионального спортсмена. Хотя по всем раскладам парню было суждено продолжить семейный бизнес и стать штукатуром. Позднее он уделит некоторое время этой работе от безысходности, однако в детстве Эдди активно занимался спортом. Как настоящий англичанин, он сосредоточился на футболе, но в десять лет получил тяжелую травму колена, из-за которой был вынужден завязать с тренировками. Спустя несколько лет во время школьной поездки в Италию Эдвардса заинтересовали горные лыжи и, несмотря на проблемы с ногой, он увлекся этим совершенно нетипичным для Великобритании видом спорта.

Экзотичность горных лыж в стране обеспечивала отсутствие серьезной конкуренции.

Эдди Эдвардс уже в возрасте 17 лет попал в сборную страны и был близок к тому, чтобы принять участие в зимних Олимпийских играх 1984 года. Однако решающий отбор он провалил и остался без Игр и британской сборной. Это значило, что оплата тренировок и сборов, покупка экипировки и все иные расходы, без которых невозможна профессиональная спортивная карьера, ложились на плечи самого Эдди.

Смена специализации

На этом этапе карьера многих спортсменов рушится, но Эдди продемонстрировал героическое упорство. Он пошел к отцу трудиться штукатуром, подрабатывал уборщиком и посудомойщиком, но делал все, чтобы продолжать оплачивать дорогостоящую подготовку. Ему помогали и родители, но денег все равно катастрофически не хватало. В 1986-м Эдди принял волевое решение и переехал в США. Он поселился в деревушке Лейк-Плэсид, принимавшей зимние Олимпиады 1932 и 1980 годов. Там компактно умещалось все, что было необходимо для тренировок, поэтому Эдди мог экономить хотя бы на дороге.

Как-то раз Эдвардс проходил мимо большого трамплина для летающих лыжников, и ему в голову пришла показавшаяся сначала безумной идея. Он решил уйти из горнолыжного спорта и переключиться на прыжки с трамплина, так как в этом виде спорта Великобританию никто не представлял на Олимпиадах с 1924 года. Дело оставалось за малым: нужно было научиться прыгать. Правда, сразу два обстоятельства указывали на сомнительность идеи. Во-первых, Эдди был килограммов на десять тяжелее среднестатистического прыгуна с трамплина, а во-вторых, имел серьезные проблемы со зрением, из-за которых надевал защитную маску прямо поверх огромных очков. Но такие мелочи не остановили загоревшегося новой идеей британца.

Эдди Эдвардс | Источник: AP 2023

Эдвардс понимал, что не сможет самостоятельно освоить прыжки с трамплина, поэтому обратился к местному тренеру юниоров Джону Вискому и Чаку Бернхорну, который прыгал с трамплина в качестве спортсмена-любителя. Он же на первых порах делился с Эдди своей старой экипировкой, потому что проблему с деньгами британец так и не решил. Спустя пару месяцев тренировок Эдвардс начал совершать первые прыжки с 70 метрового трамплина. Для новичка прогресс был сумасшедшим, но для осуществления мечты о поездке на Олимпиаду было еще очень далеко. Страх Эдди поборол очень быстро, но вот с техникой приземления все было гораздо сложнее. По воспоминаниям атлета, за первые полтора года он трижды пробивал голову, сломал челюсть, ключицу и три ребра, повредил почку и колено.

Несмотря ни на что Эдвардс заявился на чемпионат мира по лыжным видам спорта 1987 года, который проходил в немецком Оберстдорфе, где занял последнее место. Однако важно было другое: в ходе соревнований Эдди улетел на 73,5 метра, установив национальный рекорд Великобритании и выполнив олимпийский норматив.

Когда я начал участвовать в соревнованиях, я был настолько не уверен в себе, что мне пришлось привязать свой шлем веревкой. Во время одного прыжка веревка порвалась, и мой шлем пролетел дальше, чем я. Возможно, я был первым прыгуном с трамплина, которого когда-либо победила его экипировка. Эдди Эдвардс

Параллельно британец продолжал ездить по европейским турнирам. Он путешествовал на стареньком родительском пикапе, иногда в нем же и ночевал, а иногда шиковал, снимая какое-нибудь максимально дешевое жилье. В Финляндии, например, один из местных тренеров за символическую плату помог Эдди устроиться на ночлег в психиатрическую больницу, которая предлагала свободные койки. Но награда за все пережитые тяготы и лишения все же нашла героя. Сборная Великобритании включила Эдвардса в состав для участия в Олимпиаде 1988 года в Калгари.

Из лузеров в звезды

В преддверии старта СМИ раскопали подробности биографии британского прыгуна с трамплина, а телеканал BBC взял у него интервью. Таким образом история Эдди стала достоянием общественности и нашла отклик в сердцах многих тысяч болельщиков. Когда он прилетел на Олимпиаду, в аэропорту его встречали словно рок-звезду. Там же Эдди впервые узнал, что его прозвали Орлом.

Я прилетаю в Канаду и вижу огромный баннер с надписью: «Добро пожаловать, Эдди Орел». Интервью вызвало ажиотаж, внезапно у меня появилось прозвище, начались пресс-конференции и все такое. Эдди Эдвардс

Неудивительно, что к соревнованиям с участием Эдвардса было приковано особенное внимание. Он выступал в прыжках с 70-метрового и 90-метрового трамплинов, причем если в первой дисциплине Эдди успел более-менее серьезно попрактиковаться, то с большого трамплина, по его признанию, до Олимпиады он прыгал раз пять-шесть. Впрочем, это совершенно не помешало ему выступить в обеих дисциплинах.

Фанаты понимали, что чудес в плане спортивных результатов от Эдди ждать не стоит, и переживали лишь за то, чтобы британец нормально приземлился и не покалечился. Он с блеском справился с этой задачей и оба прыжка приземлил достаточно чисто. Вот только дальности Эдвардсу катастрофически не хватило, он проиграл абсолютно всем, и визуально его прыжки на фоне всех остальных участников смотрелись по меньшей мере забавно. Однако это обстоятельство совершенно не испортило настроения Эдди, который исполнил свою мечту и выступил на Олимпиаде. Ему не давали прохода журналисты, а глава оргкомитета Игр-1988 Фрэнк Кинг даже упомянул Эдди на церемонии закрытия Олимпиады.

Вы покорили наши сердца и наполнили нас воспоминаниями. Некоторые из вас побили мировые рекорды, многие установили личные рекорды, а кто-то из вас даже воспарил как орел. Фрэнк Кинг

«Хотел бы я сказать, что летал как орел. Но, вероятно, я был больше похож на страуса», — так самокритично слова Кинга прокомментировал Эдвардс после окончания Игр.

<iframe src="https://vk.com/video_ext.php?partner_ext=173&place_id=222&oid=-50270859&hd=2&id=456239742&autoplay=1" width="100%" height="360" allow="autoplay; encrypted-media; fullscreen; picture-in-picture;" frameborder="0" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Неспортивное счастье

После Калгари спортивная карьера Эдди длилась недолго. От перфоманса британца оказались в восторге не все чиновники Международного олимпийского комитета. Хейтеры Эдвардса на высоких постах пролоббировали внесение изменений в правила отбора на Игры, серьезно ужесточив критерии допуска к Олимпиаде. Эдди выполнить их было практически невозможно, тем более что его начали беспокоить старые травмы.

Таким образом, уже в 1989-м Эдди ушел из профессионального спорта.

Фильм 7.3 Эдди «Орел» 2016 / США, Германия, Великобритания / 1 ч. 46 мин. Eddie the Eagle драма комедия ...

В первые годы прыгун с трамплина чувствовал себя отлично: его приглашали на всевозможные шоу и официальные мероприятия, платили за мотивационные речи и заключали с ним рекламные контракты. С деньгами был полный порядок, пока в начале 1990-х Эдди не лишился большего числа сбережений из-за краха трастового фонда, в который вложился. Но закаленного трудностями и лишениями Эдвардса это особенно не смутило: он отучился на юриста, пробовал начать карьеру певца, написал автобиографическую книгу и продолжал путешествовать по миру с публичными выступлениями.

В Англии нам плевать, выиграешь ли ты. Здорово, если удалось победить, но мы ценим и тех, кто этого не делает. Неудачники — это люди, которые никогда не встают с задницы. Любой, кто попробовал что-то сделать, добился успеха. Эдди Эдвардс

Новый виток популярности британца случился в 2016-м, когда на экраны вышел художественный фильм «Эдди Орел» с Тэроном Эджертоном и Хью Джекманом в главных ролях. Картина получила большое количество положительных отзывов от кинокритиков, понравилась самому Эдвардсу и собрала в прокате по всему миру 46 миллионов долларов — сумму, в два раза превышающую бюджет фильма.

Хью Джекман (слева направо), Тэрон Эгертон, Майкл Эдвардс и Декстер Флетчер на специальном показе фильма "Эдди Орел" в кинотеатре Bow Tie Chelsea Cinemas во вторник, 23 февраля 2016 года, в Нью-Йорке | Источник: AP 2023