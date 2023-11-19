Александр Большунов уверенно выиграл коньковую разделку на 10 км в рамках Кубка Хакасии

Александр Большунов уверенно выиграл коньковую разделку на 10 км в рамках Кубка Хакасии

В Вершине Тёи прошла мужская гонка с раздельным стартом на 10 км в свободном стиле в рамках Всероссийских соревнований «Кубок Хакасии» по лыжным гонкам.