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10:25 (мск), источник: Чемпионат.com

Александр Большунов уверенно выиграл коньковую разделку на 10 км в рамках Кубка Хакасии

В Вершине Тёи прошла мужская гонка с раздельным стартом на 10 км в свободном стиле в рамках Всероссийских соревнований «Кубок Хакасии» по лыжным гонкам.

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Источник: AP 2023

Её победителем стал трёхкратный олимпийский чемпион, чемпион мира Александр Большунов.

Отметим, что фактически для Большунова этот старт стал первым официальным в сезоне-2023/2024.

Лыжные гонки. Кубок Хакасии. Гонка с раздельным стартом, 10 км, свободный стиль. Мужчины.

1. Александр Большунов — 21.49,0.
2. Сергей Ардашев — отставание 30,2 секунды.
3. Никита Родионов +32,3.
4. Илья Порошкин +33,6.
5. Иван Горбунов +35,3.
6. Артём Мальцев +39,8.
7. Савелий Коростелёв +41,3.
8. Павел Соловьёв +42,7.
9. Егор Митрошин +45,6.
9. Иван Якимушкин +45,6…
11. Денис Спицов +58,0.
12. Илья Семиков +1.02,1…
15. Андрей Ларьков +1.10,8.

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