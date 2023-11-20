Елена Вяльбе рассказала о задачах российских лыжников в новом сезоне

"Задачи каждый спортсмен, конечно, ставит сам себе вместе со своим тренером. У нас в этом году два главных старта. Ну, один всегда, к чему спортсмен наиболее должен готовиться, это спартакиады сильнейших и чемпионат страны. Но Кубок страны это как раньше у нас был Кубок мира, сейчас это Кубок страны. И мы знаем, что каждый спортсмен тоже готовится к этому. Все хотят выиграть тотальный кубок. Это понятно тоже. Это не только материальная сторона, где ты можешь поправить свое материальное положение, но это все-таки статус. И, если ты даже в тройке, как говорится, в тотале, то значит, ты был на правильном пути, и все с тренером у вас получилось.