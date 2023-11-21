«Надеемся, что русские вернутся». Норвежские лыжники ждут на трассе главных конкурентов?

Кубок мира по лыжным гонкам в новом сезоне, похоже, опять будет проходить под аккомпанемент норвежцев. Вот уже второй год кряду им на руку сыграет отстранение российских лыжников, которых FIS не допускает по политическим причинам. О том, что этой невесёлой истории пора заканчиваться, стали говорить и сами скандинавы.

«Единственные наши конкуренты»

Четырёхкратный чемпион мира, 32-летний норвежский лыжник Эмиль Иверсен высказался о возвращении россиян на международную арену.

«Нужно положить конец происходящему. Конечно, не только ради лыжного спорта, но на него это действует очень плохо. И для российского лыжного спорта это плохо. В последние годы россияне были чуть ли не единственными нашими конкурентами. Мы надеемся, что наступит мир и они смогут вернуться на международную арену», — приводит слова Иверсена Nettavisen.

Заскучал по россиянам и другой норвежец. 27-летний олимпийский чемпион Эрик Вальнес уверен, что наши лыжники по-прежнему в форме.

«Я совершенно уверен, что, когда россияне вернутся, они снова окажутся среди лучших. Если Большунов через два года поедет на Кубок мира, он снова будет в топе, но, если на возвращение понадобится больше времени, тогда появится новое поколение спортсменов и всё будет совсем иначе».

«Это полный отстой!»

Настоящим сумасшествием назвал отсутствие российских лыжников на Кубке мира известный американский журналист Натаниэль Херц.

"Российских лыжников не было на предсезонных стартах в Финляндии, как это постоянно случалось в прошлые годы, и они выступали у себя, будто навсегда остались в стороне. Это какое-то сумасшествие. Я думал, написать ли об этом историю. То, что их лишили возможности показывать гордость нации и доминацию через спорт, — это абсолютно уместно. Но это полный отстой! Нет Большунова, Непряевой, Терентьева… За этими ребятами весело наблюдать.

Мы лишились этой изюминки в лыжных гонках, нет той особенной группы ребят, которые не говорят по-английски, выглядят сдержанными, недружелюбными и заполняют эту нишу в рассказах журналистов. То, что их нет с нами, — это отстой. Конечно, на фоне последствий конфликта проблема освещения лыжных гонок в прессе меркнет. Но то, что россияне выступают где-то отдельно у себя, — это грустное отражение происходящего в нынешнее время", — сказал Херц в подкасте FasterSkier.

А шведы против возвращения россиян!

Но не всё так однозначно в лыжном мире. Шведы не ждут возвращения Большунова и Ко. Хотя шведский журналист Томас Петтерссон признал, что без спортсменов из России лыжные гонки стали невероятно скучными.

"Думаю, мы все можем согласиться с тем, что сейчас мужские лыжные гонки скучные. Единственный вопрос — проиграет ли Йоханнес Клебо.

Конечно, было бы куда веселее смотреть гонки с российскими лыжниками. Я не хочу их тут видеть. Но если смотреть на эту ситуацию с такой перспективы, то, конечно, гонки с ними были бы куда более захватывающими. Мне кажется, FIS их вернёт. Они будут следовать указаниям МОК и откроют дверь. Готов поставить на это свой дом. Абсолютно всё указывает на это.

Мне это очень не нравится, но всё будет именно так. Деньги решают всё", — говорил журналист Expressen несколько недель тому назад.

Решение о возвращении россиян на арену рано или поздно нужно будет принять. Вопрос лишь во времени и политической воле руководства FIS.

Пока все ждут. И в России, и даже в Норвегии.