Лыжный сезон в России: Большунов против Устюгова, суперзвезда с новой фамилией, трансляции

Наш лыжный сезон стартует 23 ноября первым этапом Кубка России в Вершине Теи.

На соревнованиях снова будут все топы сборной, потому что возвращение на международные старты в ближайшей перспективе им не светит. В плюс это будет только новому поколению лыжников, но от сезона все равно большие ожидания.

Sport24 рассказывает о своих.

Большунов vs Устюгов

Прошлый сезон был не самым ярким в карьере Александра Большунова. Да, он много побеждал, выиграл общий зачет Кубка России, стал лучшим в спринтерском и дистанционном, но классных гонок было мало. У Сан Саныча дома нет такой конкуренции, как на международном уровне, хотя парни стараются.

Дали нервов только старты, где Большунов и Сергей Устюгов боролись до крови. И это в прямом смысле слова. Именно за напряженные гонки все так и любят лыжи. В новом сезоне хочется видеть подобное чаще (крови не просим). Но все будет зависеть от Устюгова, его состояния и того, как часто он решит выступать. О завершении карьеры речи у чемпиона Олимпиады и мира пока не идет, но к соревнованиям он стал подходить выборочно.

Соперница для Натальи Терентьевой

Наталья Терентьева (Непряева) в прошлом сезоне доминировала в тех гонках, которые бежала. Она стала лучшей по итогам всего Кубка России и спринтерских гонок, но не выиграла дистанционный зачет — остался за Екатериной Смирновой. Но все это только из-за пропусков соревнований. Выступай лыжница без сбоев, не было бы сомнений, что все награды по итогам года достались ей.

В новом сезоне, хочется верить, Терентьева будет пропускать меньше гонок. Но для того, чтобы у нее сохранялась мотивация и спортивный азарт, ей нужна раздражительница. А лучше несколько. Есть Смирнова, Анастасия Прокофьева, Вероника Степанова, притаившаяся Юлия Ступак, Татьяна Сорина, которая готова вернуться, Анастасия Кулешова и другие, но внешне никто пока не может подобраться к Терентьевой. Верим и надеемся, что кто-то из них подготовится так, что сможет сделать шаг по направлению к Наталье. Очень уж в женских лыжах не хватает интриги, когда Терентьева максимально настроена показать результат.

Сюрприз от Савелия Коростелева

Юниорский чемпионат мира в последние годы дал популярность многим российским лыжникам. Из минусов: повесил им на шею камень с ожиданиями от болельщиков. Савелий Коростелев после своего успеха в Лигне-2022 (две победы и серебро) тоже этого не избежал. Сезон по взрослым после этого он пробежал неплохо, но не феерично.

В межсезонье кандидатура Коростелева напрашивалась в группе у Юрия Бородавко, но лыжник выбрал Егора Сорина. О том, как они работают с тренером, Савелий подробно не рассказывал. Интрига, стал ли Савелий сильнее, будет держаться до начала сезона. Но летом на чемпионате России в Малиновке показалось, что все идет хорошо. Коростелев там выиграл гонку на 20 км классикой и стал вторым на этой же дистанции коньком. Пусть так продолжается и дальше. Должен же кто-то организовывать сюрпризы опытным спортсменам.

Камбэк Юлии Ступак

В последних сезонах у женщин пропали многие из тех, на кого делались ставки. Не блистают Анна Нечаевская и Яна Кирпиченко. Анастасия Кулешова на стадии постепенного возвращения в спорт, Татьяна Сорина только готовится к первому полноценному сезону после рождения ребенка. Вероника Степанова дает знать о себе в гонках изредка. Юлия Ступак, кажется, до сих пор не может отойти от расставания с Маркусом Крамером.

Все, кроме Ступак, особо не на слуху. Степанова стоит особняком из-за своей медийной активности, но по части спорта у болельщиков к ней есть претензии из-за того, что она пока помнится всем только эстафетчицей. Но Вероника все знает и делает лучше всех, и за нее особо не переживаешь. Что же до Ступак, здесь другая ситуация. За все то время, что лыжница находится в сборной, она успела стать для многих своим человеком. Кажется, отсюда и хейт в ее сторону, когда люди видят очередные танцы и песни от олимпийской чемпионки или новости о пропуске сборов. Думается, что это такой вид переживаний за Ступак, которая находится в тени. Очень хочется, чтобы она нашла своего тренера (у Егора Сорина один сбор Юлия провела отдельно от группы — тревожно), нашла себя и вернулась в топ.

Показ гонок по ТВ

Прошлый сезон вскрыл много проблем по части показа лыжных гонок. Некоторые старты приходилось смотреть с камер, установленных на стадионе, а некоторые — с телефонов, использовалась и сивидата. Было необычно, но повторять не хочется. При этом часть гонок все же показали по ТВ, но комфорта хотелось бы на протяжении всего соревновательного года.

Никакой конкретной информации о том, какие этапы покажут, а какие — нет. Ни федерация, ни «Телеспорт», у которого вроде как права на трансляции, не давали своих комментариев. Ощущение, что снова отмолчатся, но надо продолжать верить в людей. По крайней мере, пытаться. Пока радуемся, что стартовые гонки в Вершине Теи по ТВ увидим.