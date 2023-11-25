Клебо проиграл в первый же день Кубка мира. А с россиянами он бы даже в призы не попал!

В финской Руке стартовал Кубок мира по лыжным гонкам. Йоханнес Клебо, который в межсезонье скандалил из-за контракта с национальной федерацией, боролся с травмами и коронавирусом, стал только третьим в классическом спринте. А фаворитка у женщин не прошла даже квалификацию.

Всё равно основа международных спортивных соревнований — наши против не наших. И старт Кубка мира не стал каким-то крутым событием. Возможно, это только мои личные ощущения. Ну пробежали и пробежали. Даже поражение, которое потерпел Йоханнес Клебо, на сенсацию не тянет. Тем более, он уже проигрывал в первом спринте сезона. Дважды — нашим. Александру Терентьеву два года назад и Александру Большунову — зазевавшись на финише — в 2018-м.

А сейчас были причины, почему самый титулованный из действующих лыжников мира не выиграл. Был бы готов лучше, даже не самая удачная тактика в финале вряд ли бы его остановила, а когда Клебо ещё и ошибается, а его соотечественник Вальнес просто зверски голоден до побед — тут и вопросов нет.

«Я заржавел. Сам себе всё испортил на последнем подъёме», — заявил Клебо после окончания гонки. Ну правильно, отвык уже от конкуренции, хоть в прошлом сезоне и не раз получал по носу. С нашими спринт, да и не только спринт, а вообще Кубок мира, просто был бы намного интереснее. Норвежцы этого и не скрывают.

Итоговая тройка — Эрик Вальнес, Ришар Жув, Йоханнес Клебо. В шестёрке также итальянский ветеран Федерико Пеллегрино, зачем-то выкладывавшийся на максимум в четвертьфинале и полуфинале, и норвежцы Ансгар Эвенсен и Матс Енссен. Стоит отметить, что победитель квалификации швед Маркус Грате в своём забеге упал и кое-как докатил до финиша, а другой швед Эдвин Ангер, который в прошлом сезоне заставил напрягаться самого Клебо, просто выглядел неконкурентоспособным.

У женщин победу, как и в прошлом сезоне, одержала шведка Эмма Рибом. Её соотечественника и главный фаворит ЙоннаСундлинг стала второй, а норвежка Кристин Шистад, в концовке прошлого сезона не знавшая себе конкуренток в спринте — третьей. Одна из фавориток шведка Майя Дальквист даже квалификацию не прошла, пробежав удивительно слабо.

Этап Кубка мира продолжится классическими разделками на 10 км.