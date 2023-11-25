Большунов выиграл спринт на первом этапе Кубка России по лыжным гонкам
Победительницей женских соревнований стала Анастасия Фалеева.
Победительницей женских соревнований стала Анастасия Фалеева.
ТАСС, 25 ноября. Трехкратный олимпийский чемпион лыжник Александр Большунов стал победителем спринтерской гонки свободным стилем на первом этапе Кубка России. Соревнования проходят в поселке Вершина Тёи, Республика Хакасия.
Большунов в финале показал результат 3 минуты 40,99 секунды. Вторым стал Иван Горбунов (отставание — 0,38 секунды), третьим — Егор Митрошин (+1,14).
Женский спринт свободным стилем выиграла Анастасия Фалеева (3.57,29). Второй финишировала Елизавета Пантрина (+0,89), третьей — Алена Баранова (+1,45).
Большунову 26 лет, он является трехкратным олимпийским чемпионом, четырехкратным серебряным и двукратным бронзовым призером Олимпиад. Также лыжник один раз становился чемпионом мира, шесть раз — серебряным призером мировых первенств, один раз — бронзовым, по два раза выигрывал общий зачет Кубка мира и многодневную гонку «Тур де Ски».
Международная федерация лыжного спорта и сноуборда отстранила российских и белорусских спортсменов от участия в соревнованиях после начала специальной военной операции на Украине.