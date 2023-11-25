Большунов выиграл спринт на первом этапе Кубка России по лыжным гонкам

Большунову 26 лет, он является трехкратным олимпийским чемпионом, четырехкратным серебряным и двукратным бронзовым призером Олимпиад. Также лыжник один раз становился чемпионом мира, шесть раз — серебряным призером мировых первенств, один раз — бронзовым, по два раза выигрывал общий зачет Кубка мира и многодневную гонку «Тур де Ски».