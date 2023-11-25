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11:01 (мск), источник: ТАСС

Большунов выиграл спринт на первом этапе Кубка России по лыжным гонкам

Победительницей женских соревнований стала Анастасия Фалеева.

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ТАСС, 25 ноября. Трехкратный олимпийский чемпион лыжник Александр Большунов стал победителем спринтерской гонки свободным стилем на первом этапе Кубка России. Соревнования проходят в поселке Вершина Тёи, Республика Хакасия.

Большунов в финале показал результат 3 минуты 40,99 секунды. Вторым стал Иван Горбунов (отставание — 0,38 секунды), третьим — Егор Митрошин (+1,14).

Женский спринт свободным стилем выиграла Анастасия Фалеева (3.57,29). Второй финишировала Елизавета Пантрина (+0,89), третьей — Алена Баранова (+1,45).

Большунову 26 лет, он является трехкратным олимпийским чемпионом, четырехкратным серебряным и двукратным бронзовым призером Олимпиад. Также лыжник один раз становился чемпионом мира, шесть раз — серебряным призером мировых первенств, один раз — бронзовым, по два раза выигрывал общий зачет Кубка мира и многодневную гонку «Тур де Ски».

Международная федерация лыжного спорта и сноуборда отстранила российских и белорусских спортсменов от участия в соревнованиях после начала специальной военной операции на Украине.

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