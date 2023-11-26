Вероника Степанова победила в гонке 10 км классическим стилем, Кулешова — вторая

Соревнование прошло в рамках первого этапа Кубка России. Первое место заняла Вероника Степанова, второй оказалась Анастасия Кулешова, а третью строчку заняла Алина Пеклецова.

Юлия Ступак не стартовала в гонке, а Татьяна Сорина сошла с дистанции после первого круга.