Большунов выиграл лыжную гонку на 15 км на этапе Кубка России

ТАСС, 26 ноября. Трехкратный олимпийский чемпион лыжник Александр Большунов победил в гонке на 15 км с раздельным стартом классическим стилем на первом этапе Кубка России. Соревнования проходят в поселке Вершина Тёи, Республика Хакасия.

Большунов показал результат 37 минуты 29,4 секунды. Вторым стал Савелий Коростелев (отставание — 6,3 секунды), третьим — Сергей Ардашев (+21,3).

В женской гонке победу одержала олимпийская чемпионка в эстафете Вероника Степанова, преодолевшая дистанцию в 10 км за 29 минут 17,6 секунды. Второй стала Анастасия Кулешова (+28,0), третьей — Алина Пеклецова (+33,4).