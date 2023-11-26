Текущие события
Футбол. Премьер-лига
12:00
Оренбург
Ахмат
Хоккей. КХЛ
3-й период
Амур
Сочи
23
Хоккей. КХЛ
3-й период
Адмирал
Северсталь
44
Футбол. Премьер-лига
14:00
Урал
Краснодар
Футбол. Зарубежный
14:30
Кальяри
Монца
Футбол. Зарубежный
15:00
Ницца
Тулуза
Футбол. Зарубежный
16:00
Вильярреал
Осасуна
Футбол. Первая лига
16:00
Родина
Енисей
Футбол. Премьер-лига
16:30
Рубин
Факел
Футбол. Зарубежный
17:00
Тоттенхэм Хотспур
Астон Вилла
Футбол. Зарубежный
17:00
Лорьян
Метц
Футбол. Зарубежный
17:00
Монпелье
Брест
Футбол. Зарубежный
17:00
Нант
Гавр
Футбол. Зарубежный
17:00
Эмполи
Сассуоло
Футбол. Зарубежный
17:00
Фрозиноне
Дженоа
Футбол. Первая лига
17:00
Черноморец
Нефтехимик
Хоккей. КХЛ
17:10
Динамо Мн
Динамо М
Футбол. Зарубежный
17:30
Хайденхайм
Бохум
Хоккей. НХЛ
06:00
Вегас
Аризона
02
Хоккей. НХЛ
06:00
Колорадо
Калгари
31
Хоккей. НХЛ
06:00
Сан-Хосе
Ванкувер
43
Футбол. Зарубежный
18:15
Реал Сосьедад
Севилья
Футбол. Премьер-лига
19:00
Ростов
Пари Нижний Новгород
Футбол. Первая лига
19:00
Химки
СКА-Хабаровск
Футбол. Зарубежный
19:05
Ренн
Реймс
Футбол. Зарубежный
19:30
Эвертон
Манчестер Юнайтед
Футбол. Зарубежный
19:30
Хоффенхайм
Майнц
Футбол. Зарубежный
20:00
Рома
Удинезе
Хоккей. НХЛ
03:30
Айлендерс
Филадельфия
Б
01
Футбол. Зарубежный
20:30
Кадис
Реал
Хоккей. НХЛ
03:00
Нью-Джерси
Баффало
72
Хоккей. НХЛ
03:00
Питтсбург
Торонто
32
Хоккей. НХЛ
21:00
Детройт
Миннесота
Хоккей. НХЛ
22:00
Чикаго
Сент-Луис
Футбол. Зарубежный
22:45
Лион
Лилль
Футбол. Зарубежный
22:45
Ювентус
Интер
Футбол. Зарубежный
23:00
Бетис
Лас-Пальмас
Футбол. Зарубежный
25.11
Атлетико
Мальорка
10
Футбол. Зарубежный
25.11
Страсбур
Марсель
11
Футбол. Зарубежный
25.11
Милан
Фиорентина
10
Все события
Фоторепортажи
7Джокович в рекордный раз выиграл Итоговый турнир
27«Локомотив» и «Спартак» сыграли вничью
10:27 (мск), источник: ТАСС

Большунов выиграл лыжную гонку на 15 км на этапе Кубка России

В соревнованиях среди женщин победу одержала Вероника Степанова.

Наверх
Источник: AP 2023

ТАСС, 26 ноября. Трехкратный олимпийский чемпион лыжник Александр Большунов победил в гонке на 15 км с раздельным стартом классическим стилем на первом этапе Кубка России. Соревнования проходят в поселке Вершина Тёи, Республика Хакасия.

Большунов показал результат 37 минуты 29,4 секунды. Вторым стал Савелий Коростелев (отставание — 6,3 секунды), третьим — Сергей Ардашев (+21,3).

В женской гонке победу одержала олимпийская чемпионка в эстафете Вероника Степанова, преодолевшая дистанцию в 10 км за 29 минут 17,6 секунды. Второй стала Анастасия Кулешова (+28,0), третьей — Алина Пеклецова (+33,4).

Гонки с раздельным стартом завершили соревновательную программу первого этапа Кубка России. Следующий этап пройдет с 1 по 3 декабря в Тюмени.

Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 Что могло стать причиной смерти 16-летней немецкой гимнастки
Бах прокомментировал возможность наказания спортсменов за участие в Играх дружбы
О проектеРеклама
О технологиях рекомендацийИспользование материаловОбратная связь