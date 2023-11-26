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15:38 (мск), источник: Sports.Ru

Вот это героизм американской лыжницы! С разбитым лицом, без перчатки в минус 18 и с чужой палкой взяла серебро

Американка Джесси Диггинс проявила характер в коньковом масс-старте на этапе Кубка мира в Руке — без перчатки (в −18!), с чужой палкой и разбитым в кровь лицом выгрызла второе место!

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Источник: Reuters

1) Гонка для Диггинс складывалась очень неплохо до отметки 18,6 км — американка тащила за собой всю группу и вроде бы держала ситуацию под контролем.

И как раз за 1,4 км до финиша лыжница осталась без палки и перчатки — а в Руке мороз!

Источник: Кадр из трансляции

Палку ей быстро дали, но совсем неудачно — ткнули рукояткой прямо в лицо. Боль чувствуется даже на кадрах:

Источник: Кадр из трансляции

Да еще и палка оказалась длиннее, чем нужно. Диггинс сразу откатилась в хвост группы из 14 лыжниц, но успела накатить, мощно включилась на последнем подъеме и почти достала шведку Моа Илар на финише — до победы не хватило совсем чуть-чуть. Для 26-летней Илар, кстати, это первая победа и вообще первый подиум Кубка мира в карьере.

2) После финиша Джесси долго не могла прийти в себя — очень тяжело дышала, а на ее лице виднелась кровь от неудачной передачи палки.

Источник: Кадр из трансляции

Со стадиона Диггинс под руки уводил персонал команды.

Позже нашлась виновница, из-за которой Джесси сломала палку — это шведка Эбба Андерссон.

«Я почти упала, когда наступила ей на палку. И палка улетела у нее из руки вместе с перчаткой. Мне сразу стало стыдно. Конечно, я извинилась после финиша, но так бывает. Как она бежала без перчатки? Учитывая, что я сильно мерзну даже в микст-зоне, то это точно было невесело. Вот почему я сразу же после финиша побежала к Диггинс — мне хотелось узнать, что с ней все в порядке», — сказала Андерссон.

«Здесь очень холодно бежать без перчаток, так что тот факт, что она смогла собраться и боролась до финиша — очень впечатляет», — отметила американка Рози Бреннан.

Сама же Диггинс была лаконична: «Все вышло здорово. Я не чувствую своих губ, но все вышло здорово. Было волнительно, но такое случается».

Четырехкратный чемпион мира Ханс Кристер Холунн считает, что трасса в Руке вообще не подходит для масс-стартов — из-за этого случаются такие инциденты.

«Не очень подходящая трасса, особенно на подъемах, где разъедутся только двое. Да и на спусках сложно что-то сделать. В итоге все сводится к бойне», — говорит Холунн.

3) Этот сезон — и так уже очень сложный для олимпийской чемпионки. Летом у нее случился рецидив расстройства пищевого поведения — спустя 12 лет ремиссии.

«Честно говоря, еще в июле я не была уверена, хочу ли соревноваться в этом сезоне. Понимаю, обычно я выгляжу счастливой, — и это по-прежнему так , — но этим летом мои мысли были не столь солнечными и радужными.

Когда я оказалась на сборах с командой, было радостно и волнительно, но не было уверенности насчет моего состояния. Но я с легкостью ощутила желание усердно работать. Поняла, что хочу вернуться в гоночный режим и готова преодолевать трудности. Я увидела, что многие люди помогают мне получать удовольствие от спорта», — говорила Диггинс.

Но Диггинс все-таки справилась с проблемой и вышла на старт первого этапа Кубка мира, хоть ее подготовка к сезону и вышла смазанной.

И уже ясно, что не зря — такие моменты запоминаются надолго.

Лыжные гонки. Кубок мира

1-й этап. Рука, Финляндия

20 км, масс-старт, свободный стиль

Женщины

  1. Моа Илар (Швеция) — 55.40,8
  2. Джесси Диггинс (США) — 0,3
  3. Рози Бреннан (США) — 1,4
  4. Лотта Венг (Норвегия) — 3,2
  5. Эбба Андерссон (Швеция) — 3,2
  6. Фрида Карлссон (Швеция) — 3,2

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