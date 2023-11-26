Клебо показал свой худший результат в гонке Кубка мира с 2020 года
Норвежский лыжник Йоханнес Клебо показал 21-й результат в масс-старте свободным стилем на этапе Кубка мира в Руке.
Норвежский лыжник Йоханнес Клебо показал 21-й результат в масс-старте свободным стилем на этапе Кубка мира в Руке.
Это худший результат для спортсмена в рамках Кубка мира с февраля 2020 года. Тогда Клебо финишировал 25-м в гонке преследования на этапе Кубка мира в Эстерсунде.
Клебо начал сезон с бронзы в финале спринта, но показал лишь 14-й результат в гонке на 10 км классикой с раздельного старта.