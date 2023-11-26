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21:57 (мск), источник: Чемпионат.com

Йоханнес Клебо объявил об отказе от участия во втором этапе Кубка мира по лыжным гонкам

Норвежский лыжник, пятикратный олимпийский чемпион Йоханнес Клебо объявил об отказе от участия во втором этапе Кубка мира по лыжным гонкам, который состоится в Елливаре (Швеция).

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Причиной спортсмен назвал ужасное состояние во время гонок в Руке (Финляндия), где он становился третьим в спринте, 14-м в классической разделке и 21-м в масс-старте свободным стилем.

«Ситуация изменилась с плохой до отвратительной. Сегодня я поеду домой, и в Елливаре меня не будет. Возможно, я вернусь в Эстерсунде или подожду до Тронхейма. Посмотрим. Мне нужно проверить, что происходит с моим телом. И больше тренироваться», — приводит слова Клебо TV2.

Напомним, незадолго до старта лыжного сезона Йоханнес Клебо переболел коронавирусом.

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