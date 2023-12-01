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14:07 (мск), источник: Чемпионат.com

«Многие мечтают, чтобы я закончил. Не дождетесь!» Сильное заявление Александра Большунова

Трехкратный олимпийский чемпион был на грани завершения карьеры, но передумал, чтобы не радовать хейтеров.

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Источник: Чемпионат.com

На старте Альфа-Банк Кубка России по лыжным гонкам Александр Большунов привычно лучше всех: на первом этапе он одержал три победы кряду, а до этого победил ещё в гонке «Кубка Хакасии». Доминировал, как обычно. Мало кто знает, что в межсезонье трёхкратный олимпийский чемпион так мучился со спиной, что едва не завершил карьеру.

Но решил остаться. И рассказал «Чемпионату» — зачем.

«Последние мои гонки — хождение по тонкому льду»

— Саша, ты ожидал, что начало сезона для тебя так сложится? Четыре гонки — четыре победы.
 — Не знаю. Летом я совсем не понимал, что делать. Начало сезона было под вопросом. На восстановление после травмы и на то, чтобы приступить к более-менее жёсткой работе, необходимо было три месяца. Это минимум, который нужен. Прошедшие гонки для меня — это хождение по тонкому льду. Главное теперь его не проломить. Нужно каждый старт проводить с головой и не допускать того, чтобы потом ты опять лёг и прифигел от всего происходящего.

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— О чём говорит то, что даже в таком состоянии ты всё равно первый? О твоей крутизне или о том, что соперники недорабатывают где-то?
 — Соперники работают под нагрузкой и делают всё, что нужно, а я-то бегу на свежачка, у меня никакой нагрузки не было. Ребятам просто нужно ещё немного времени, чтобы разбежаться.

— Постоянные победы на старте сезона успокоили, дали веру в то, что всё в порядке?
 — Скорее, сказали о том, что выбрано правильное направление. Ну и подбодрили, конечно. Сейчас пока не то самочувствие и не то состояние, когда ты можешь выложиться на 200 процентов и быть уверенным в том, что со здоровьем ничего плохого не произойдёт. Пока я не перехожу в ту зону, когда необходимо задействовать все ресурсы. Иначе придётся думать, чем дальше заниматься.

— У тебя в планах поездки на все этапы Кубка России?
 — Именно поездки. Насчёт гонок я так сказать не могу. Решение об участии будет приниматься непосредственно перед стартом. Если будет чувство, что старт может пойти во вред, необходимо останавливаться и пропускать гонки.

«Я сидеть не мог — очень сильная боль была»

— Ты помнишь, когда у тебя последний раз была беспроблемная предсезонка?
 — Такого и не было никогда, наверное. Даже в юниорах всплывали какие-то проблемы — болезни, простуды и т. д.

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— Когда у тебя возникла проблема со спиной? Она тебя серьёзно тормозит? Это постоянная боль или что-то другое?
 — В августе на сборе в Раубичах. Организм ведь говорил мне, что сложно делать работу на таких скоростях, что нужно притормозить. А я, как обычно, решил, что нужно через себя перешагивать, стараться больше сделать. В общем, всё это привело к травме, после которой нужно было срочно делать МРТ. Я не мог встать, не мог надеть кроссовки, и если правый ещё как-то умудрялся надевать, то левый вообще никак. Пока ехали на МРТ, я даже сидеть не мог — очень сильная боль была.

Источник: РИА "Новости"

— До томографии были какие-то предположения о том, что случилось?
 — Абсолютно никаких. А потом я прочитал заключение и… Первая мысль — да нафига мне всё это нужно?! Мне главное, чтобы я ходить мог. Зачем мне такие проблемы, когда ты даже обычной жизнью жить не можешь? В тот момент, честно скажу, о спорте у меня даже мыслей не было. Подумал, что хватит уже бегать. Не удержался я и от резких высказываний. Юрий Викторович Бородавко с физиотерапевтом Сергеем Чечилем убедили меня их выслушать, что именно нужно делать в такой ситуации и как это делать. Была разработана детальная программа на каждый день, чтобы снизить боль и позволить организму начать тренироваться.

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Но когда пришёл в зал на первую тренировку, она была немного со слезами на глазах — я никогда не думал, что мне придётся делать какие-то упражнения с петлями на ногах, был уверен, что мне такое не понадобится никогда. Эта тренировка была очень сложной со всех точек зрения, поскольку я такого никогда не делал. Да и вообще было непросто. Пришлось вообще поменять весь тренировочный план, убрать вообще кросс, любую беговую работу, силовая работа была только в определённом направлении. Три месяца я был без классики. Коньком я тоже поначалу не катался, потом постепенно стал вводить в тренировки. Нужно было понять, как организм отреагирует.

— Сейчас тебе образ жизни поменять пришлось? Даже Еву на руки не брал?
 — Да, пришлось жить с ограничениями, вообще без наклонов. Но Ева — это не штанга и не блин весом 25 кг (смеётся). Конечно, я брал её на руки, но очень аккуратно, чтобы не делать резких движений. Соблюдал осторожность во всём.

Источник: РИА "Новости"

«Когда я дома, у собаки трижды в день тренировки»

— Ты часто возишь с собой на сборы и соревнования семью. Доволен тем, что имеешь возможность общаться с женой и дочкой?
 — Конечно, хочется видеть их больше. И не всегда получается взять Аню и Еву с собой. Я переживаю из-за того, что дочка очень быстро растёт и некоторые вещи я не замечаю. Меня это сильно расстраивает. Но так получается.

— Кто-то из спортсменов и тренеров нанимает нянь, чтобы они занимались с детьми, которые едут на сборы с родителями. Вы с Аней и Евой обходитесь своими силами?
 — Да. Основная нагрузка, конечно, на Аню ложится. Еву просто ни на секунду нельзя оставить одну. Чуть-чуть недоглядишь — она уже в каком-то месте пытается сделать что-то опасное. Стоит только открыть холодильник — Ева уже в холодильнике (смеётся).

Источник: Соцсети

— У вас летом появился новый член семьи, французский бульдог Дора. Они с Евой подружки?
 — Нереальные. Дочка и ложится с ней, и обнимает, и за лапы тащит, а за морду тискает. Той в радость, что ей внимание оказывают. Мы Дору приобрели в качестве подарка Еве на годик. Дочка тут же поняла, как её звать к себе. Когда я дома бываю, то стараюсь собаку тренировать, заставляю выполнять команды. Ева на меня посмотрела раз-другой, а на третий пошла за кормом и сама начала Дору тренировать. Думаю, собака сейчас на чилле (смеётся), меня же нет. Я хоть Ане и говорю, что команды всё равно нужно выполнять, но разница большая. Когда я дома, у Доры трижды в день тренировки. Когда меня нет — она на диване лежит.

«Норвежцы говорят сегодня одно, завтра — другое»

— Саша, вот ты сказал — нафиг мне это нужно? А правда, зачем? Ведь россиян на соревнования не пускают. Ты ценой каких-то нереальных усилий восстанавливаешься, чтобы на Кубке России бегать?
 — Кажется, словно судьба тебе постоянно сложности подкидывает — а, ты в прошлый раз справился?! На тебе, попробуй ещё вот так. Опять справился?! Ну тогда вот ещё. Это определённый вызов. Сложно, но приходится всё преодолевать и только смотреть вперёд. Мне сейчас даже интересно, как я на этот раз выйду из такой ситуации и проведу сезон. Многие мечтают, чтобы я закончил. Но нет. Не дождётесь. Пока я другим такой радости не доставлю.

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— Но ты вообще думаешь о том, когда нас пустят на международные соревнования?
 — Абсолютно нет. Не забиваю этим голову. Острые чувства были, когда нас отстранили и выгнали с Кубка мира, а сейчас этого нет. Хотя в Норвегии писали, что «мы скучаем по русским». Ну, а толку от этого? На их мнение принимающим решения людям всё равно, как и на наше. Изменить мы ничего не можем. Никто не может сказать, что будет завтра.

— Слова Иверсена и Вальнеса о русских тебя как-то удивили?
 — Нет, я это без внимания оставил. Они сегодня говорят одно, а завтра — другое. К их словам нужно нейтрально относиться.

— Как ты относишься к инициативе FIS по уравниванию дистанций у мужчин и женщин?
 — Любое новшество почти всегда воспринимается поначалу как чушь. Но со временем это становится привычным и обыденным. Конечно, нужно попробовать, побегать эти дистанции, чтобы давать оценку. На мой взгляд, мужчины должны бегать более длинные гонки, чем женщины. Радует то, что хотя бы «полтинник» сокращать не стали.

Источник: AP 2023

«Я не хочу терять время, которое идет все быстрее»

— Тебе хватает гонок в российском сезоне? Что ещё можно сделать интереснее?
 — В прошлом сезоне я высказывал идеи о том, что в Кировске на финале Кубка России можно провести разные гонки — и «из точки в точку», и с финишем на «горнолыжке», как на «Тур де Ски». Юрий Викторович предложения озвучил, и в нынешнем сезоне нас ждёт что-то интересное.

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— Ты экономишь силы в российских стартах, чтобы сохранить силы на будущее?
 — Такого точно нет. Я всегда выхожу и выкладываюсь на максимум. Я не хочу терять драгоценное время, которое с каждым годом идёт быстрее.

— Твой отец, когда мы с ним общались, сказал такую фразу: «Слава богу, что в карьере Саши уже были и Олимпиады, и победы». Ты не исключаешь, что у тебя уже может не быть других Игр?
 — Классно, что у меня есть победы и медали с Олимпийских игр. И достаточно много. Определённых вершин я добился. Но можно и ещё что-то завоевать, правильно? Исключать ничего нельзя. Но в голове нужно держать то, что когда будет возможность вернуться, мы должны быть к этому готовы.

— В тебе ещё сильно горит огонь? Ты по-прежнему голоден до побед?
 — Мне достаточно на ЧМ-2025 в Тронхейме пробежать две гонки — скиатлон и марафон. Не нужны мне все гонки, хотя бы две. А потом ещё что-нибудь на следующий сезон (смеётся).

Автор: Андрей Шитихин

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