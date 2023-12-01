«Многие мечтают, чтобы я закончил. Не дождетесь!» Сильное заявление Александра Большунова

На старте Альфа-Банк Кубка России по лыжным гонкам Александр Большунов привычно лучше всех: на первом этапе он одержал три победы кряду, а до этого победил ещё в гонке «Кубка Хакасии». Доминировал, как обычно. Мало кто знает, что в межсезонье трёхкратный олимпийский чемпион так мучился со спиной, что едва не завершил карьеру.

Но решил остаться. И рассказал «Чемпионату» — зачем.

«Последние мои гонки — хождение по тонкому льду»

— Саша, ты ожидал, что начало сезона для тебя так сложится? Четыре гонки — четыре победы.

— Не знаю. Летом я совсем не понимал, что делать. Начало сезона было под вопросом. На восстановление после травмы и на то, чтобы приступить к более-менее жёсткой работе, необходимо было три месяца. Это минимум, который нужен. Прошедшие гонки для меня — это хождение по тонкому льду. Главное теперь его не проломить. Нужно каждый старт проводить с головой и не допускать того, чтобы потом ты опять лёг и прифигел от всего происходящего.

— О чём говорит то, что даже в таком состоянии ты всё равно первый? О твоей крутизне или о том, что соперники недорабатывают где-то?

— Соперники работают под нагрузкой и делают всё, что нужно, а я-то бегу на свежачка, у меня никакой нагрузки не было. Ребятам просто нужно ещё немного времени, чтобы разбежаться.

— Постоянные победы на старте сезона успокоили, дали веру в то, что всё в порядке?

— Скорее, сказали о том, что выбрано правильное направление. Ну и подбодрили, конечно. Сейчас пока не то самочувствие и не то состояние, когда ты можешь выложиться на 200 процентов и быть уверенным в том, что со здоровьем ничего плохого не произойдёт. Пока я не перехожу в ту зону, когда необходимо задействовать все ресурсы. Иначе придётся думать, чем дальше заниматься.

— У тебя в планах поездки на все этапы Кубка России?

— Именно поездки. Насчёт гонок я так сказать не могу. Решение об участии будет приниматься непосредственно перед стартом. Если будет чувство, что старт может пойти во вред, необходимо останавливаться и пропускать гонки.

«Я сидеть не мог — очень сильная боль была»

— Ты помнишь, когда у тебя последний раз была беспроблемная предсезонка?

— Такого и не было никогда, наверное. Даже в юниорах всплывали какие-то проблемы — болезни, простуды и т. д.

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— Когда у тебя возникла проблема со спиной? Она тебя серьёзно тормозит? Это постоянная боль или что-то другое?

— В августе на сборе в Раубичах. Организм ведь говорил мне, что сложно делать работу на таких скоростях, что нужно притормозить. А я, как обычно, решил, что нужно через себя перешагивать, стараться больше сделать. В общем, всё это привело к травме, после которой нужно было срочно делать МРТ. Я не мог встать, не мог надеть кроссовки, и если правый ещё как-то умудрялся надевать, то левый вообще никак. Пока ехали на МРТ, я даже сидеть не мог — очень сильная боль была.

— До томографии были какие-то предположения о том, что случилось?

— Абсолютно никаких. А потом я прочитал заключение и… Первая мысль — да нафига мне всё это нужно?! Мне главное, чтобы я ходить мог. Зачем мне такие проблемы, когда ты даже обычной жизнью жить не можешь? В тот момент, честно скажу, о спорте у меня даже мыслей не было. Подумал, что хватит уже бегать. Не удержался я и от резких высказываний. Юрий Викторович Бородавко с физиотерапевтом Сергеем Чечилем убедили меня их выслушать, что именно нужно делать в такой ситуации и как это делать. Была разработана детальная программа на каждый день, чтобы снизить боль и позволить организму начать тренироваться.

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Но когда пришёл в зал на первую тренировку, она была немного со слезами на глазах — я никогда не думал, что мне придётся делать какие-то упражнения с петлями на ногах, был уверен, что мне такое не понадобится никогда. Эта тренировка была очень сложной со всех точек зрения, поскольку я такого никогда не делал. Да и вообще было непросто. Пришлось вообще поменять весь тренировочный план, убрать вообще кросс, любую беговую работу, силовая работа была только в определённом направлении. Три месяца я был без классики. Коньком я тоже поначалу не катался, потом постепенно стал вводить в тренировки. Нужно было понять, как организм отреагирует.

— Сейчас тебе образ жизни поменять пришлось? Даже Еву на руки не брал?

— Да, пришлось жить с ограничениями, вообще без наклонов. Но Ева — это не штанга и не блин весом 25 кг (смеётся). Конечно, я брал её на руки, но очень аккуратно, чтобы не делать резких движений. Соблюдал осторожность во всём.

«Когда я дома, у собаки трижды в день тренировки»

— Ты часто возишь с собой на сборы и соревнования семью. Доволен тем, что имеешь возможность общаться с женой и дочкой?

— Конечно, хочется видеть их больше. И не всегда получается взять Аню и Еву с собой. Я переживаю из-за того, что дочка очень быстро растёт и некоторые вещи я не замечаю. Меня это сильно расстраивает. Но так получается.

— Кто-то из спортсменов и тренеров нанимает нянь, чтобы они занимались с детьми, которые едут на сборы с родителями. Вы с Аней и Евой обходитесь своими силами?

— Да. Основная нагрузка, конечно, на Аню ложится. Еву просто ни на секунду нельзя оставить одну. Чуть-чуть недоглядишь — она уже в каком-то месте пытается сделать что-то опасное. Стоит только открыть холодильник — Ева уже в холодильнике (смеётся).

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— У вас летом появился новый член семьи, французский бульдог Дора. Они с Евой подружки?

— Нереальные. Дочка и ложится с ней, и обнимает, и за лапы тащит, а за морду тискает. Той в радость, что ей внимание оказывают. Мы Дору приобрели в качестве подарка Еве на годик. Дочка тут же поняла, как её звать к себе. Когда я дома бываю, то стараюсь собаку тренировать, заставляю выполнять команды. Ева на меня посмотрела раз-другой, а на третий пошла за кормом и сама начала Дору тренировать. Думаю, собака сейчас на чилле (смеётся), меня же нет. Я хоть Ане и говорю, что команды всё равно нужно выполнять, но разница большая. Когда я дома, у Доры трижды в день тренировки. Когда меня нет — она на диване лежит.

«Норвежцы говорят сегодня одно, завтра — другое»

— Саша, вот ты сказал — нафиг мне это нужно? А правда, зачем? Ведь россиян на соревнования не пускают. Ты ценой каких-то нереальных усилий восстанавливаешься, чтобы на Кубке России бегать?

— Кажется, словно судьба тебе постоянно сложности подкидывает — а, ты в прошлый раз справился?! На тебе, попробуй ещё вот так. Опять справился?! Ну тогда вот ещё. Это определённый вызов. Сложно, но приходится всё преодолевать и только смотреть вперёд. Мне сейчас даже интересно, как я на этот раз выйду из такой ситуации и проведу сезон. Многие мечтают, чтобы я закончил. Но нет. Не дождётесь. Пока я другим такой радости не доставлю.

— Но ты вообще думаешь о том, когда нас пустят на международные соревнования?

— Абсолютно нет. Не забиваю этим голову. Острые чувства были, когда нас отстранили и выгнали с Кубка мира, а сейчас этого нет. Хотя в Норвегии писали, что «мы скучаем по русским». Ну, а толку от этого? На их мнение принимающим решения людям всё равно, как и на наше. Изменить мы ничего не можем. Никто не может сказать, что будет завтра.

— Слова Иверсена и Вальнеса о русских тебя как-то удивили?

— Нет, я это без внимания оставил. Они сегодня говорят одно, а завтра — другое. К их словам нужно нейтрально относиться.

— Как ты относишься к инициативе FIS по уравниванию дистанций у мужчин и женщин?

— Любое новшество почти всегда воспринимается поначалу как чушь. Но со временем это становится привычным и обыденным. Конечно, нужно попробовать, побегать эти дистанции, чтобы давать оценку. На мой взгляд, мужчины должны бегать более длинные гонки, чем женщины. Радует то, что хотя бы «полтинник» сокращать не стали.

«Я не хочу терять время, которое идет все быстрее»

— Тебе хватает гонок в российском сезоне? Что ещё можно сделать интереснее?

— В прошлом сезоне я высказывал идеи о том, что в Кировске на финале Кубка России можно провести разные гонки — и «из точки в точку», и с финишем на «горнолыжке», как на «Тур де Ски». Юрий Викторович предложения озвучил, и в нынешнем сезоне нас ждёт что-то интересное.

— Ты экономишь силы в российских стартах, чтобы сохранить силы на будущее?

— Такого точно нет. Я всегда выхожу и выкладываюсь на максимум. Я не хочу терять драгоценное время, которое с каждым годом идёт быстрее.

— Твой отец, когда мы с ним общались, сказал такую фразу: «Слава богу, что в карьере Саши уже были и Олимпиады, и победы». Ты не исключаешь, что у тебя уже может не быть других Игр?

— Классно, что у меня есть победы и медали с Олимпийских игр. И достаточно много. Определённых вершин я добился. Но можно и ещё что-то завоевать, правильно? Исключать ничего нельзя. Но в голове нужно держать то, что когда будет возможность вернуться, мы должны быть к этому готовы.

— В тебе ещё сильно горит огонь? Ты по-прежнему голоден до побед?

— Мне достаточно на ЧМ-2025 в Тронхейме пробежать две гонки — скиатлон и марафон. Не нужны мне все гонки, хотя бы две. А потом ещё что-нибудь на следующий сезон (смеётся).